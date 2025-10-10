Recesszió küszöbén az ázsiai gazdaság

A Bloomberg által megkérdezett közgazdászok konszenzusos becslése 1,2 százalékos évesített zsugorodást vár Japánban a harmadik negyedévben, negyedéves alapon. Az április-júniusi bázishoz képest ez 0,3 százalékos csökkenést jelent. A várakozások jelentős visszaesést jeleznek öt egymást követő bővülés után. Az elemzők véleménye a korábbi felméréshez képest is radikálisan változott, akkor még 0,1 százalékos növekedésről szóltak a várakozások. A hivatalos GDP-adat november 17-én érkezik.
A gyengülés hátterében az export áll,
a közgazdászok negyedéves alapon 4 százalékos visszaesést várnak a korábbi 3,1 százalékos zsugorodással szemben. Júliusban és augusztusban már csökkentek a kivitel adatai, különösen az Egyesült Államok felé, ami főként Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéseinek köszönhető. A július végén rögzített, 15 százalékos amerikai vámszint jelentősen rontja a japán exportvállalatok versenyképességét, amit a cégek főként árengedménnyel próbálnak lenyelni.
A gazdasági aktivitás lassulása támogatást adhat az őszi gazdaságélénkítő csomaghoz az új LDP-elnök, Szanae takaicsi számára,
aki a miniszterelnöki pozíció legfőbb várományosa a szakértők szerint. Máig a kinevezése csupán formalitásnak tűnt, a kormánykoalíció felbomlásával azonban akár teljesen új politikai helyzet is előállhat Japánban.
A monetáris politika oldaláról a gazdaság lassulása azt jelenti, hogy a Bank of Japannak nehéz helyzetben kell majd döntést hoznia október 30-án a kamatokról.
Kazuo Ueda jegybankelnök legutóbb nyitva hagyta egy közeli emelés lehetőségét, ugyanakkor jelezte, hogy szorosan figyelik a vámok gazdasági hatását.
A japán gazdaság állapotáról érkező hírek a stagfláció felé mutatnak: az infláció csökkenő trendje ellenére továbbra is a jegybanki cél felett van (augusztusban 2,7 százalék), miközben a recessziós kockázat erősödött.
A rossz növekedési kilátásokra próbál reagálni Takaicsi Szanae napokban meghirdetett gazdaságpolitikai programja, amely laza fiskális és monetáris politikával kívánná stimulálni a gazdaságot. A 2010-es években az ázsiai ország ezt a modellt követte, azóta azonban globális inflációs rezsimváltás történt (ami a kamatszintek emelkedését is magával hozta), így a laza gazdaságpolitika számos akadályba ütközik. Ezek közül a legfontosabb a korábbinál magasabb kamatszint, a pénzügyi rendszerben lévő nagy mennyiségű likviditás, valamint a költségvetés romlása, ami az ország 235 százalékos GDP-arányos államadóssága miatt mindig nagy kockázat marad.
Bár a japán gazdaság kilátásai most a korábbinál nehezebben előrejelezhetőek, az egyértelmű, hogy befektetői szemmel érdemes figyelemmel követni a fejleményeket, piacokat tekintve ugyanis komoly mozgások indulhatnak el a következő hetekben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Békülés Ukrajnával: meglepő kijelentést tett Putyin, ez is Donald Trumpnak köszönhető?
Oroszország folyamatosan váltogatja a narratívát.
Drasztikus döntést hozott a Wizz Air - Kiderül, mi lesz a dolgozókkal
Közép-Európa lett a fókusz.
Döntött az Európai Bizottság: rendkívüli uniós forrásokat kap Magyarország
Több milliárd kiutalásáról döntöttek.
Folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat, következő állomás: Szombathely - Fókuszban a finanszírozás
Október 13. Pannónia Pub & Grill Restaurant, Szombathely
Berobbant az év egyik legizgalmasabb tőzsdei sztorija – 50 százalékos szárnyalás egy hónap alatt!
Most lett igazán izgalmas a helyzet.
Kína célkeresztjébe került a chipóriás: váratlan vizsgálat indult az amerikai cég ellen
Esnek a hírre a részvények.
Szokatlanul nagy a forgalom a Magyar Telekom részvényeiben
Emelkedik is az árfolyam.
Órákig állnak sorban ezért a japán kincsért, megháromszorozódtak az árak
Hódít a "zöld arany".
Innováció a rajtvonalnál
Van egy fejlesztésed, ami már nem ötlet, de még nem piackész? Ez a felhívás arra való, hogy prototípusból termék legyen.
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
A műanyag nem vész el, csak átalakul, és ez óriási veszélyt jelent környezetünkre
Mikroműanyagokat találtak már magzatok placentájában, a Mariana-árok mélyén, az Everest csúcsán, sőt még az antarktiszi pingvinek szerveiben is. A műanyag ugyanis nem b
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Még mindig hasítanak a 3 betűs "tanácsadók"
A napokban megtalálta a szüleimet az egyik hárombetűs pénzügyi közvetítő alvállalkozója. (Ugye a "pénzügyi tanácsadók" legfőképpen ebben a formában működnek, hiszen így nem kell mini
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!