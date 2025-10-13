  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Holnap csökkenés várható a benzin árában - írja a holtankoljak.

Kedden kisebb árkorrekcióval indul a hét, a benzin nagykereskedelmi ára csökken bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára változatlan marad.

Átlagárak 2025.10.13-án:

  • 95-ös benzin: 582 Ft/liter 
  • Gázolaj: 586 Ft/liter 
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

