Ilyet régen láttunk az olaj áránál

A Brent nyersolaj jegyzése ma 2 százalékkal, hordónként 62 dollár alá esett,
ami az elmúlt öt hónap legalacsonyabb szintje.
Az esést az okozta, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) friss piaci jelentése tovább erősítette a túlkínálat kialakulásával kapcsolatos várakozásokat. Az IEA az idei évre napi 3 millió hordós, 2026-ra pedig napi 2,4 millió hordós globális kínálatnövekedést jelez előre, elsősorban az OPEC+ kitermelésbővítése és az amerikai kontinens erős olajtermelése miatt. Ezzel párhuzamosan az ügynökség csökkentette a keresletnövekedésre vonatkozó előrejelzését, mindkét évre napi körülbelül 700 ezer hordóra. A jelentés szerint a világ olajtartalékai várhatóan tovább duzzadnak, mivel a nagy volumenű szállítmányok elérik a fő elosztó központokat – a készletnövekedés jelei már Kínában és az Egyesült Államokban is látszanak.
Hétfőn az OPEC havi jelentésében ezzel szemben derűlátóbb képet festett, 2025-re napi 1,3 millió, 2026-ra pedig napi 1,4 millió hordós keresletbővülést prognosztizálva. Mindeközben
az újjáéledő amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek és a befektetői kockázatkerülés tovább fokozta az eladói nyomást az olajpiacon.
