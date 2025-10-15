  • Megjelenítés
Beindult a klimatikus ördögi kör: beláthatatlanok a következmények
Beindult a klimatikus ördögi kör: beláthatatlanok a következmények

Új rekordot döntött tavaly a szén-dioxid szintje a légkörben, az üvegházhatású gázok által visszatartott hő rendkívüli mértékben megterheli a Föld éghajlatát, és szélsőséges időjárási jelenségekhez járul hozzá - közölte szerdán a Meteorológiai Világszervezet (WMO) Genfben.

A szén-dioxidszint emelkedésének mértéke mára megháromszorozódott az 1960-as évekhez képest, és az emberi tevékenység okozta károsanyag-kibocsátás a fokozódó erdőtüzekkel együtt

hozzájárult egy "klimatikus ördögi kör" beindulásához.

A WMO éves jelentése szerint a szén-dioxidszint 2023-ról 2024-re bekövetkezett emelkedése a legmagasabb éves növekedés volt azóta, hogy 1957-ben mérni kezdték ezeket az adatokat. A másik két jelentős üvegházhatású gáz, a metán és a dinitrogén-oxid koncentrációja is rekordszinteket ért el - tette hozzá a szervezet.

Ko Barrett, a WMO főtitkárhelyettese közleményében hangsúlyozta, hogy a szén-dioxidkibocsátást nemcsak az éghajlat védelmében, hanem

a gazdasági biztonság és az emberek jólléte érdekében is csökkenteni kell.

Az ENSZ novemberben tartja következő klímakonferenciáját (COP30) Brazíliában, az amazóniai Belém városban.

