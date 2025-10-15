Olyan változás jöhet a régiós országban, ami a forint árfolyamát is befolyásolhatja

A szeptemberi infláció 2,9%-on maradt éves alapon, ami megegyezik korábban a gyorsbecslés során közölt adattal. A fogyasztói árak ilyen ütemű emelkedése leginkább a lassuló élelmiszerár-növekedésnek köszönhető, miközben az üzemanyagárak csökkenése nem volt olyan jelentős mértékű, mint augusztusban. A maginfláció – az élelmiszer- és energiaárak nélküli árak – szintén mérséklődött, éves szinten 3,1%-ra, ami a monetáris politikai döntéshozók számára további mozgásteret biztosít.
Az árak havi alapon stabilak maradtak Lengyelországban: az élelmiszerek ára 0,5%-kal, az üzemanyagoké pedig 0,4%-kal csökkent. Ugyanakkor a központi fűtés ára 1,1%-kal nőtt, ami az idei évben feloldott árkorlátozások hatását tükrözi. A szolgáltatások árai is mérséklődtek, főként a turisztikai csomagok és a közlekedési díjak olcsóbbá válása miatt.
Az ING elemzése szerint a dezinflációs trendek folytatódhatnak. A drágulás a következő hónapokban várhatóan 2,5–3,0% között mozog majd, közel a lengyel jegybank 2,5%-os céljához. A következő év elején azonban újabb jövedéki adóemelések léphetnek életbe, miközben az áram ára várhatóan csökken, bár a szállítási díjak némileg emelkedhetnek. A következő évi költségvetési tervezet szerint az alkoholos italok jövedéki adója 15%-kal emelkedne, míg a dohánytermékek jövedéki adója is növekedne, például a cigaretták esetében csomagonként 2 centtel.
Az elemzés szerint a monetáris tanács 2026-ban folytathatja a kamatcsökkentési ciklust, de immáron egy novemberi kamatvágást sem zárnak ki.
A várakozások szerint a fő irányadó kamat a jövő év végére 4,0%-ra mérséklődhet a jelenlegi 4,5%-hoz.
Ha Lengyelországban csökkentenék az alapkamatot miközben a Magyar Nemzeti Bank tartja magát szigorú politikájához, akkor újabb országgal szemben növelnénk a kamatkülönbözetünket. Ez már csak azért is lényeges, mert a hazai valuta idei menetelése jelentős részben a carry trade-nek volt köszönhető.
A carry trade egy devizakereskedési stratégia, amikor a befektető alacsony kamatozású devizából vesz fel hitelt, és magasabb kamatozású devizában fekteti be, így a kamatkülönbözetből profitál. Magyarország számára abból a szempontból előnyös a magas alapkamat, mert vonzóvá teszi a forintot a carry trade befektetők számára, ami erősítheti a forint árfolyamát.
