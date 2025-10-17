Befektetők szólították fel a kávéóriást: folytassák a tárgyalást!

Starbucks részvényesei felszólították a vállalatot, hogy folytassa a tárgyalásokat a dolgozói szakszervezettel a személyzeti kérdésekről, bérekről és egyéb problémákról.

A levelet Jorgen Vig Knudstorpand és Beth Ford igazgatósági tagoknak címezték, és arra szólították fel a vállalatot, hogy

kössön szerződést a Starbucks Workers United szakszervezettel.

"Aggasztónak tartjuk, hogy a Starbucks munkaügyi kapcsolatai jelentősen romlottak, amit az év eleje óta benyújtott több mint száz tisztességtelen munkaügyi gyakorlatról szóló panasz, üzleten belüli akciók, dolgozói kivonulások, üzletbezárások elleni tiltakozások és sztrájkok is tükröznek" - áll a levélben.

A szakszervezet és a vezetőség hónapok óta vitában áll. A Starbucks és a több mint 12 000 baristát képviselő Starbucks Workers United közötti tárgyalások tavaly áprilisban kezdődtek, de azóta megrekedtek. Decemberben a szakszervezeti tagok többnapos sztrájkokat tartottak az Egyesült Államok több városában a csúcsszezonban.

A buffalói (New York állam) Starbucks üzlet volt az első vállalati tulajdonú egység, amely 2021 decemberében szakszervezetbe tömörült az Egyesült Államokban. Jelenleg több mint 650 szakszervezeti Starbucks üzlet működik az országban a SBWU honlapja szerint.

A múlt hónapban a Starbucks bejelentette, hogy bezárja az észak-amerikai alulteljesítő üzleteit, köztük a seattle-i zászlóshajó szakszervezeti egységét is, miközben Brian Niccol vezérigazgató egy 1 milliárd dolláros átszervezést hajt végre az értékesítés fellendítése érdekében.

