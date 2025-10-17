  • Megjelenítés
Belga jegybankelnök: csökken az ECB kamatcsökkentésének esélye
Az Európai Központi Bank további kamatcsökkentéseinek esélye csökken a gazdaság ellenállóképessége és az árnövekedés 2% körüli stabilizálódása miatt - jelentette ki Pierre Wunsch, a belga jegybank elnöke.
Tekintettel arra, hogy a gazdaság ellenállónak bizonyul, csökken annak az esélye, hogy további kamatcsökkentésekre lesz szükség

- nyilatkozta Wunsch a Reuters-nek az IMF éves közgyűlésének margóján pénteken.

"Meglehetősen elégedett vagyok a jelenlegi helyzettel, bár továbbra is nyitott maradok" - tette hozzá a jegybankár.

"Nem látok jelentős inflációs kockázatokat sem felfelé, sem lefelé. De nem is idegeskedem olyan számok miatt, mint az 1,8% vagy a 2,2%" - fogalmazott Wunsch.

