Belga jegybankelnök: csökken az ECB kamatcsökkentésének esélye

Az Európai Központi Bank további kamatcsökkentéseinek esélye csökken a gazdaság ellenállóképessége és az árnövekedés 2% körüli stabilizálódása miatt - jelentette ki Pierre Wunsch, a belga jegybank elnöke.

A mindent meghatározó döntés Az amerikai kamatcsökkentési ciklus megindulása meghatározó fejlemény, nemcsak a befektetéseink szempontjából, hanem a forintárfolyam kilátása szempontjából is. Ez lesz a Portfolio következő befektetői klubjának fő témája. Most érdemes regisztrálni.

Tekintettel arra, hogy a gazdaság ellenállónak bizonyul, csökken annak az esélye, hogy további kamatcsökkentésekre lesz szükség

- nyilatkozta Wunsch a Reuters-nek az IMF éves közgyűlésének margóján pénteken.

"Meglehetősen elégedett vagyok a jelenlegi helyzettel, bár továbbra is nyitott maradok" - tette hozzá a jegybankár.

"Nem látok jelentős inflációs kockázatokat sem felfelé, sem lefelé. De nem is idegeskedem olyan számok miatt, mint az 1,8% vagy a 2,2%" - fogalmazott Wunsch.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images