Felborult az autó, beszorult a sofőr: tűzoltók rohantak a helyszínre
Felborult az autó, beszorult a sofőr: tűzoltók rohantak a helyszínre

MTI
Egy személygépkocsi és egy kamion ütközött az M4-es autóút Budapest felé tartó oldalán Albertirsa térségében, a baleset miatt az érintett útszakaszt lezárták - közölte a katasztrófavédelem pénteken a honlapján.

Az ütközés következtében az autó felborult, a kamionba egy ember beszorult, akit a tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadítottak - írták.

Címlapképünk illusztráció Forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd

