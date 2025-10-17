Kiszivárgott a belső dokumentum: megtudhattuk, mi történt az M30-as autópályával

A Strabag belső tájékoztatót küldött munkatársainak az M30-as autópálya javítási munkálatainak állásáról, miután Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára nyilvánosan bírálta a céget a késlekedés miatt. A Telex megkeresésére a vállalat megerősítette, hogy
a minisztérium szigorú kommunikációs korlátozást rendelt el a projekttel kapcsolatban.
A vállalat hozzátette, hogy a belső dokumentum tartalmát nem áll módjukban megerősíteni, és nem rendelkeznek olyan információval, amely alapján állásfoglalásra lehetőségük lenne. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Lázár János tárcájának engedélye nélkül semmilyen formában nem kommunikálhatnak a projektről.
A kiszivárgott belső tájékoztatóból kiderül, hogy az M30-as autópálya lezárt szakaszán az altalaj konszolidációja – amikor a földből távozó víz és levegő miatt tömörödik a talaj – a vártnál lassabban halad, ezért még nem kezdődhet meg a pályaszerkezeti rétegek építése. Emiatt a Lázár János által kitűzött határidő betarthatatlanná vált.
A miniszter februárban jelentette be, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie a Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakasz javítását, amelyet 2024 februárjában zártak le. Korábban arról volt szó, hogy a Strabag Építő Kft. és a Strabag AG csaknem egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.
Ismeretlen eredetű víz
A belső dokumentum szerint a burkolat sérülését a kivitelezés után, az altalajban megjelenő, addig ismeretlen eredetű víz okozta. A nyomás alá került víz megpuhította és átáztatta az altalajt, amely mélyen eltört és egyenetlenül süllyedt, ami a burkolat repedéséhez és a vízelvezető rendszerek sérüléséhez vezetett. A Strabag hangsúlyozza, hogy
ez a vízmozgás sem a tervezés, sem a kivitelezés során nem volt előrejelezhető.
A vállalat állítása szerint erről tájékoztatták Pántya József helyettes államtitkárt és az üzemeltető MKIF Zrt.-t is. A Strabag az eredményekre hivatkozva visszautasította a minisztérium jótállási igényét, és három különböző javítási opciót is benyújtott. A tárca azonban hónapokig nem adott érdemi választ a javaslatokra, és nem hozott döntést a javítási munkálatok megkezdéséről sem.
A helyi geológiai adottságok miatt ez a lépés műszakilag indokolatlanul nagy kockázatot jelentene, amelyet sem szakmai, sem biztonsági szempontból nem tartunk elfogadhatónak. Így Lázár János miniszter úr által – mindennemű szakmai egyeztetés nélkül – a nyilvánosság felé közölt 2025. október 31-ei határidő tarthatatlanná vált, annak ellenére, hogy kollégáink példátlan megfeszített tempóban dolgoztak, szinte éjjel-nappal az irreálisan rövid és szakmailag indokolatlan határidő betartásán
– olvasható a belső dokumentumban.
Az M30-as autópálya megépítésére 354 milliárd forintot fordítottak, azonban 2024 elején súlyos hibák jelentkeztek. Lázár János korábban közölte, hogy a közlekedők biztonsága érdekében zárták le az autópályát, mivel nem kockáztathatják, hogy bárki megsérüljön az úthiba miatt.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János
500 éve nem történt olyan a Vatikánban, mint ami jövő héten lesz
Történelmi látogatás készül.
Európai térképen látszik a szörnyű igazság: sok helyen óriási a nyomor, Magyarország is érintett
Van, ahol 10-ből 6-an szegények.
Sok helyen elfogytak az uj iPhone-ok
Hosszú a várólista.
Eldőlt: 400 millió forintra emelik a Demján Sándor Tőkeprogramban felvehető támogatást
A Portfolio és a KAVOSZ közös roadshowjának szekszárdi állomásán jelentették be.
Drága meglepetés várja a nyaralókat több görög szigeten
Új díjak érkezhetnek.
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
40 éves tabut döntene meg Trump - Ebből komoly tiltakozáshullám lehet
Alaszka vadállománya veszélyben.
Első lakásvásárlás 2025-ben? Ezekre készülj fel!
Az Otthon Startnak köszönhetően sokan jutnak hozzá első lakásukhoz. A lakásvásárlás folyamata azonban nem egyszerű feladat, és a hiteligénylés és a papírmunka útvesztője is ijesztőnek t
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány
Nincs más lehetőség, fokozni kell a járványvédelmi intézkedéseket és folyamatokat.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!