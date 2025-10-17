Kiszivárgott a belső dokumentum: megtudhattuk, mi történt az M30-as autópályával

A Strabag belső tájékoztatót küldött munkatársainak az M30-as autópálya javítási munkálatainak állásáról, miután Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára nyilvánosan bírálta a céget a késlekedés miatt. A Telex megkeresésére a vállalat megerősítette, hogy

a minisztérium szigorú kommunikációs korlátozást rendelt el a projekttel kapcsolatban.

A vállalat hozzátette, hogy a belső dokumentum tartalmát nem áll módjukban megerősíteni, és nem rendelkeznek olyan információval, amely alapján állásfoglalásra lehetőségük lenne. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Lázár János tárcájának engedélye nélkül semmilyen formában nem kommunikálhatnak a projektről.

A kiszivárgott belső tájékoztatóból kiderül, hogy az M30-as autópálya lezárt szakaszán az altalaj konszolidációja – amikor a földből távozó víz és levegő miatt tömörödik a talaj – a vártnál lassabban halad, ezért még nem kezdődhet meg a pályaszerkezeti rétegek építése. Emiatt a Lázár János által kitűzött határidő betarthatatlanná vált.

A miniszter februárban jelentette be, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie a Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakasz javítását, amelyet 2024 februárjában zártak le. Korábban arról volt szó, hogy a Strabag Építő Kft. és a Strabag AG csaknem egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.

Ismeretlen eredetű víz

A belső dokumentum szerint a burkolat sérülését a kivitelezés után, az altalajban megjelenő, addig ismeretlen eredetű víz okozta. A nyomás alá került víz megpuhította és átáztatta az altalajt, amely mélyen eltört és egyenetlenül süllyedt, ami a burkolat repedéséhez és a vízelvezető rendszerek sérüléséhez vezetett. A Strabag hangsúlyozza, hogy

ez a vízmozgás sem a tervezés, sem a kivitelezés során nem volt előrejelezhető.

A vállalat állítása szerint erről tájékoztatták Pántya József helyettes államtitkárt és az üzemeltető MKIF Zrt.-t is. A Strabag az eredményekre hivatkozva visszautasította a minisztérium jótállási igényét, és három különböző javítási opciót is benyújtott. A tárca azonban hónapokig nem adott érdemi választ a javaslatokra, és nem hozott döntést a javítási munkálatok megkezdéséről sem.

A helyi geológiai adottságok miatt ez a lépés műszakilag indokolatlanul nagy kockázatot jelentene, amelyet sem szakmai, sem biztonsági szempontból nem tartunk elfogadhatónak. Így Lázár János miniszter úr által – mindennemű szakmai egyeztetés nélkül – a nyilvánosság felé közölt 2025. október 31-ei határidő tarthatatlanná vált, annak ellenére, hogy kollégáink példátlan megfeszített tempóban dolgoztak, szinte éjjel-nappal az irreálisan rövid és szakmailag indokolatlan határidő betartásán

– olvasható a belső dokumentumban.

Az M30-as autópálya megépítésére 354 milliárd forintot fordítottak, azonban 2024 elején súlyos hibák jelentkeztek. Lázár János korábban közölte, hogy a közlekedők biztonsága érdekében zárták le az autópályát, mivel nem kockáztathatják, hogy bárki megsérüljön az úthiba miatt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János