Kiderült, melyik autómárkával volt tavaly a legtöbb probléma

2025-ben a Ford Motor Company vezeti a biztonsági visszahívások listáját az autógyártók között, több mint 103 kiadott figyelmeztetéssel.

Az év kétharmadának elteltével a Ford már túlszárnyalta a korábbi éves rekordot jelentő 77 visszahívást.

A gyártóknak értesíteniük kell a fogyasztókat, ha egy jármű biztonsági hiba miatt nem felel meg a szövetségi gépjárműbiztonsági előírásoknak. Ezek a visszahívások a problémák kezelését szolgálják, mielőtt kárt okoznának.

A gyártók általában önként kezdeményezik a visszahívásokat, hogy elkerüljék a lehetséges bírságokat és a vezetők biztonságát érintő problémákat. Ugyanakkor a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) is elrendelhet visszahívásokat a nyilvánosan bejelentett biztonsági aggályok alapján.

Brian Moody, az Autotrader vezető szerkesztője a FOX Businessnek nyilatkozva kifejtette, hogy a visszahívások általában nem jelentenek nagy problémát, mivel ez a rendszer megfelelő működését jelzi. A mai visszahívások többsége önkéntes, és a gyártókat ritkán kényszerítik erre jogi lépések vagy kormányzati beavatkozás.

Azonban amikor egy autógyártónak rekordszámú visszahívása van, az aggodalomra ad okot.

Miközben az egyre összetettebb járművek egyre inkább 'normálissá' válnak, a Ford megbotlott a minőség tekintetében" - mondta.

Moody korábbi Kelly Blue Book jelentésekre is utalt, amelyek szerint a Ford vezette az iparágat a visszahívások számában 2022-ben és 2023-ban is. A következő évben az NHTSA 165 millió dolláros polgári jogi bírsággal sújtotta a Fordot, ami a második legnagyobb polgári bírság az NHTSA történetében.