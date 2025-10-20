  • Megjelenítés
Egyre lassul a kínai növekedés
Gazdaság

Egyre lassul a kínai növekedés

MTI
Az elemzők által vártnál némileg nagyobb ütemben nőtt Kína gazdasági teljesítménye éves összevetésben az idei harmadik negyedévben, de a bővülés lassult a második negyedévihez képest - közölte a statisztikai hivatal hétfőn.

A július-szeptember közötti időszakban a hazai össztermék egy éve a legkisebb ütemben, 4,8 százalékkal nőtt éves összevetésben. Ez meghaladta a szakértői várakozások átlagában szereplő 4,7 százalékot, de elmaradt a második negyedévi éves 5,2 százalékos bővüléstől.

Negyedéves szinten a GDP 1,1 százalékkal nőtt a második negyedévi, hétfőn 1,1 százalékról 1 százalékra korrigált bővülés után. Szakértők lassuló növekedést, 0,8 százalékot vártak.

A kínai kormány "körülbelül 5 százalékos" növekedést tűzött ki célul az idei évre.

A kínai GDP bővülése fokozatosan lassul az év eleje óta: az első negyedévben 5,4 százalékkal, a második negyedévben 5,2 százalékkal, a harmadik negyedévben pedig 4,8 százalékkal nőtt.

Az idei első kilenc hónapban a GDP 5,2 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi 5,3 százalék után.

A Nemzetköz Valutaalap (IMF) múlt héten ismertetett új globális előrejelzésében 4,8 százalékra javította Kínai idei gazdasági növekedésével kapcsolatos előrejelzését az áprilisban várt 4 százalékról, míg a jövő évit 4 százalékról 4,2 százalékra változtatta. Kína gazdasága tavaly 5 százalékkal nőtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Benzinkút
Gazdaság
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Pénzcentrum
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility