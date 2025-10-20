Káosz az interneten: órákig vergődött a világ legnagyobb felhőszolgáltatója

Az Amazon.com, Inc. az AWS Health Dashboardon azt közölte:
Megerősítjük, hogy a US-EAST-1 régióban több AWS-szolgáltatásnál emelkedett hibaarányt és késleltetést tapasztalunk.
A felhasználói panaszok magyar idő szerint 8:30 után ugrottak meg; a Downdetector adatai több ezer bejelentést jeleztek.
A Perplexity nevű mesterségesintelligencia-cég közölte, hogy a kimaradás "hatással van a weboldal stabilitására", de többek között a Coinbase és a Robinhood is zavarokkal küzd.
A CNBC gyűjtése szerint az Amazon Web Services hétfőn jelentős leállást tapasztalt, amely számos ismert weboldalt is elérhetetlenné tett, de mostanra már sokan a helyreállás jeleit mutatják.
A probléma a cég fő, US-East-1 nevű régiójában, az észak-virginiai adatközpontban kezdődött, magyar idő szerint a reggeli órákban. Az AWS állapotjelentő oldalán közzétett tájékoztatás szerint a DynamoDB adatbázis-szolgáltatásnál DNS-hiba lépett fel.
Ez a szolgáltatás számos más AWS-alkalmazás működésének alapját képezi.
A DNS (Domain Name System) a weboldalneveket IP-címekre fordítja le, hogy a böngészők és más alkalmazások be tudják tölteni azokat.
Az AWS magyar idő szerint délelőtt 11-kor azt közölte, hogy „működési problémát” tapasztal „több szolgáltatásnál”, és „párhuzamosan több úton is dolgozik a helyreállítás felgyorsításán”. Saját bevallása szerint több mint 70 szolgáltatása érintett volt.
Röviddel ezután a cég arról számolt be, hogy „jelentős javulás” tapasztalható.
Magyar idő szerint kora délutánra az AWS szerint a problémát „teljesen sikerült elhárítani”, és a legtöbb szolgáltatás „már normálisan működik”.
„Egyes kérések még korlátozva lehetnek, amíg a teljes megoldás megvalósul,” tették hozzá, megjegyezve, hogy néhány szolgáltatás még a korábbi lemaradást dolgozza fel.
A világ vezető vállalatai is szembesültek a problémákkal
A Downdetector nevű weboldal szerint a felhasználói jelentések alapján több ismert oldal is problémákkal küzdött, köztük
- az Amazon,
- Disney+,
- Lyft,
- a McDonald’s alkalmazása,
- New York Times,
- Reddit,
- Ring,
- Robinhood,
- Snapchat,
- T-Mobile,
- United Airlines,
- Venmo
- és Verizon.
A brit kormány weboldalai, köztük a Gov.uk és a HM Revenue and Customs (adóhivatal) is érintettek voltak a Downdetector adatai szerint.
A brit kormány szóvivője a CNBC-nek elmondta: „Tudomásunk van az Amazon Web Services-t érintő incidensről, amely több, infrastruktúrájukra épülő online szolgáltatásra is hatással van. Az esetről az előírt válságkezelési protokoll keretében kapcsolatban vagyunk a vállalattal, amely azon dolgozik, hogy a szolgáltatásokat a lehető leggyorsabban helyreállítsa.”
A Lloyds Banking Group is megerősítette, hogy néhány szolgáltatásuk érintett, és türelmet kért az ügyfelektől. Húsz perccel később közölték, hogy a rendszerek ismét online állapotba kerülnek.
A Reddit szóvivője a CNBC-nek azt mondta:
Éppen azon dolgozunk, hogy a Reddit ismét 100%-osan működjön.
A United és Delta Airlines ügyfelei közösségi oldalakon jelezték, hogy nem tudták megtekinteni foglalásaikat, bejelentkezni vagy csomagot feladni.
Más felhasználók felhőalapú játékoknál – például a Robloxnál és a Fortnite-nál – is fennakadásokat tapasztaltak. A kriptotőzsde Coinbase pedig arról számolt be, hogy sok felhasználó nem tudott belépni a szolgáltatásba.
A Canva grafikai tervezőeszköz közölte, hogy „a hibaarány jelentősen megemelkedett, ami a működést is befolyásolja. Komoly probléma van az alapul szolgáló felhőszolgáltatónknál.”
Az AI-alapú kereső, a Perplexity szintén érintett volt. „A probléma gyökere az AWS hibája. Dolgozunk a megoldáson,” írta Aravind Srinivas, a cég vezérigazgatója az X-en.
A központosított szoftverek okozzák a sebezhetőséget?
Nem ez az első alkalom, hogy nagyvállalatokat műszaki hiba bénít meg: 2024 júliusában a Crowdstrike kiberbiztonsági cég hibás szoftverfrissítése mutatta meg, milyen sérülékeny a globális technológiai infrastruktúra. A hiba miatt világszerte leálltak a Microsoft Windows rendszerek, káoszt okozva a légiközlekedésben, kórházakban és bankoknál.
„Semmi sem utal arra, hogy az AWS-leállást kibertámadás okozta volna – úgy tűnik, technikai meghibásodásról van szó az Amazon egyik fő adatközpontjában,” mondta Rob Jardin, a NymVPN kiberbiztonsági cég digitális igazgatója.
Ilyen hibák akkor fordulhatnak elő, amikor a rendszerek túlterheltek vagy a hálózat egy kulcseleme meghibásodik. Mivel rengeteg weboldal és alkalmazás az AWS-re épül, a hatás nagyon gyorsan elterjed
tette hozzá.
„Ez az eset emlékeztet arra, hogy a kiberbiztonság nemcsak a támadások elleni védekezésről szól, hanem az ellenálló képességről is. A vállalatoknak a technikai hibákra is ugyanúgy fel kell készülniük, mint a kibertámadásokra – például redundáns rendszerekkel, biztonsági mentésekkel és többfelhős stratégiákkal,” hangsúlyozta.
Mike Chapple, a Notre Dame Egyetem informatikaprofesszora és korábbi NSA-szakember kiemelte: „A legtöbb felhasználó talán még sosem hallott a DynamoDB-ről, de ez a modern internet egyik legfontosabb adatkezelő rendszere.”
„A következő órákban és napokban többet is megtudunk, de az első jelentések szerint nem magával az adatbázissal volt a gond – az adatok biztonságban vannak. Inkább azokkal a rekordokkal történt valami, amelyek megmondják más rendszereknek, hol találják meg az adatokat,” mondta.
Elmondása szerint ez az eset is azt mutatja, mennyire függ a világ néhány nagy felhőszolgáltatótól – az Amazontól, a Microsofttól és a Google-tól:
Ha egy nagy felhőszolgáltató tüsszent, az egész internet megfázik.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Az építőipar jövője már nem várhat – AI, finanszírozás és hatékonyságnövelés a szakma csúcsrendezvényén
Minden kiderül a szektor legújabb trendjeiről.
Budapesti békecsúcs: azt mondják, Putyin nem akar békét – Csak Ukrajna kapitulációja elfogadható
Sorra kritizálják az európai vezetők a háború lezárására indított tárgyalásokat.
Egy korszak vége? – Az ukránok bemutatták az új csodafegyvert, a Sahed-gyilkos drónt
Videó is készült a General Cseresnja Bulletről.
Példa nélküli együttműködést jelentettek be a magyar biztosítási piacon
Eltűnnek a függő ügynöki hálózatok?
Jelentősen javult a német lakásépítő ágazat üzleti hangulata
Az ágazat túl van a mélyponton.
Elmondta Zelenszkij, szerinte miért nem volt jó ötlet Budapestre tenni a békecsúcsot
Az ukrán elnök ennek ellenére kész eljönni Magyarországra.
Ez lenne a megoldás Trump vámjaira? Újabb ország terelné a nyugdíjpénzeket hazai befektetésekbe
Az USA egyik legfontosabb kereskedelmi partnere.
Kifogytak a zsetonok: közeledik a végjáték a világ legnagyobb kaszinójában
Jónap Richárd írása.
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis első lakásszerzőnek minősülnek CSOK Plusz szempontjából? Márpedig egyes értelmezések sze
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!