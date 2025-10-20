mRNS-vakcinák: vallottak az élettani hatásokról

Az Európai Klinikai Onkológiai Társaság (ESMO) kongresszusán bemutatott új kutatás szerint az mRNS-alapú covidvakcinák fokozhatják az immunrendszer daganatellenes válaszát, és jelentősen javíthatják az immunterápiás kezelések hatékonyságát. A Texasi Egyetem MD Anderson Rákkutató Központjának vizsgálata több mint ezer rákos beteg adatait elemezte, és azt találta, hogy

azok, akik az immunellenőrzőpont-gátló terápia megkezdése előtt 100 napon belül mRNS-vakcinát kaptak, kétszer nagyobb eséllyel voltak életben három évvel később.

A kutatók szerint a covidvakcinákban alkalmazott mRNS „riasztóként” működik, és olyan immunválaszt vált ki, amely segít a szervezetnek felismerni és elpusztítani a rákos sejteket. A klinikai vizsgálatok alapján a beoltott betegek körében szignifikánsan nőtt a túlélés:

nem kissejtes tüdőráknál a medián túlélés 37 hónap volt a 20 hónappal szemben, míg előrehaladott melanómánál a beoltott betegek több mint fele még életben van.

A legnagyobb előnyt azoknál a betegeknél tapasztalták, akiknél az immunterápia korábban kevéssé volt hatékony.

A kutatók most egy nagyszabású, többközpontú klinikai vizsgálat előkészítésén dolgoznak annak érdekében, hogy hivatalosan is igazolják: a covid mRNS-vakcinák integrálhatók az onkológiai immunterápiás protokollokba. A vizsgálat vezetője, Adam Grippin szerint az eredmények azért is biztatóak,

mert ezek az oltások széles körben elérhetők és alacsony költségűek, így a jövőben olcsó, de hatékony kiegészítő eszközt jelenthetnek a rákkezelésben.

