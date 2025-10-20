  • Megjelenítés
Takács Péter bejelentette: új mentőautókat vásárol az Országos Mentőszolgálat
Gazdaság

Takács Péter bejelentette: új mentőautókat vásárol az Országos Mentőszolgálat

MTI
Új mentőautókat vásárol az Országos Mentőszolgálat - jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hétfőn a budapesti Hősök terén, ahol az év végéig érkező 101 gépkocsiból húszat mutattak be.

Takács Péter közölte: a kormányzás kezdete óta 1160 mentőgépkocsit cseréltek le, így az autók átlagéletkora 6 év alá csökkent.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta,

év végéig 101 új mentőautót vásárol a szervezet 9 milliárd forintért.

Azaz egy új mentőautóra mintegy 89 millió forintot költ az állam.

Kapcsolódó cikkünk

Remek híreket közölt a Pfizer-vakcina gyártója

Orbán Viktor a kórházi WC-papírral kapcsolatban hozott határozatot

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
daniel küpper
Gazdaság
Küpper: Európa most először lehet nyertese a geopolitikai átrendeződésnek
Pénzcentrum
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility