Véget ért egy évezredes áldás: megjelentek az első szúnyogok a világ egyik utolsó szúnyogmentes szigetén

Izlandon eddig a szúnyogmentes élet volt az egyik legnagyobb természeti áldás – most azonban megtört a jég. Az Izlandi Természettudományi Intézet megerősítette, hogy

három példányt találtak a Culiseta annulata nevű, hidegtűrő szúnyogfajból, ezzel hivatalosan is megjelentek az első szúnyogok az országban.

A felfedezést egy rovarrajongó, Björn Hjaltason tette, aki saját vörösboros rovarcsapdájában akadt a kártevőkre, és gyorsan továbbította őket a szakértőknek.

A faj különlegessége, hogy képes túlélni a zord teleket is, mivel istállókban, pincékben vagy más védett helyeken vészeli át a hideg hónapokat.

Az intézet szakértője, Matthías Alfreðsson szerint a jelenség figyelmeztető: bár korábban is előfordult, hogy repülőgépeken utazó egyedi példányok eljutottak a szigetre, eddig soha nem találtak szabadban élő szúnyogot. Most viszont úgy tűnik, hogy a globális felmelegedés és az enyhébb telek lehetővé teszik a rovar számára, hogy tartósan megvesse a lábát.

A szigetlakók tehát újraértékelhetik a nyári esték romantikáját:

a gleccserek és gejzírek hazájában is megjelent az a fajta zümmögés, amit eddig csak a turisták hoztak magukkal.

A tudósok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nincs ok pánikra – de ha a szúnyogok maradnak, Izland hamarosan nemcsak a sarki fényről, hanem a szúnyogriasztók új nemzeti slágertermékéről is híres lehet.

Címlapkép forrása: Shutterstock