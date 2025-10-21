17 milliárd forintot szán a kormány a gyermekvédelmi támogatások emelésére

A kormány 17 milliárd forintos pluszforrást biztosít a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek ellátásának javítására. A döntés értelmében emelkedik az étkezési és ruházati támogatás, a zsebpénz összege, valamint új sportolási támogatás is bevezetésre kerül.

A kormány 17 milliárd forintos pluszforrást biztosít a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek és fiatal felnőttek ellátásának javítására – derül ki a keddi Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból.

Az indoklás szerint a döntés célja, hogy javuljanak az állami gondozásban élők mindennapi életkörülményei, különösen az étkeztetés, a ruházkodás, a zsebpénz és a szabadidős tevékenységek terén.

A határozat szerint novembertől napi 2700 forintra emelkedik az állami gondozott gyerekek étkeztetésére fordított minimumösszeg, így az óvodai és iskolai finanszírozással együtt már összesen 4000 forint jut naponta gyermekenként.

Emellett az éves ruházati támogatás 200 ezer forintra nő, a zsebpénz pedig a jelenlegi összeg kétszeresére emelkedik. 2026. január 1-jétől új juttatás is bevezetésre kerül:

évente legalább 50 ezer forint sportolási támogatás jár majd minden gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermeknek vagy fiatal felnőttnek.

A kormány a jogi szabályozás előkészítésével a belügyminisztert bízta meg, aki a részletes módosításokat azonnali határidővel köteles előterjeszteni. A kabinet egyúttal azt is elrendelte, hogy dolgozzanak ki javaslatot a megmaradó források további felhasználására.

A gyermekvédelmi támogatások növelését a kormány akkor vette napirendre, amikor a Szőlő utcai Gyermekotthonban történt szexuális visszaélések gyanúja miatt vizsgálat indult, amellyel több politikust is hírbe hoztak. A kabinet a gyanúsítgatásokat elutasította és az Igazságügyi Minisztérium egy jelentést hozott nyilvánosságra az ügyről.

