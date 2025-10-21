  • Megjelenítés
17 milliárd forintot szán a kormány a gyermekvédelmi támogatások emelésére
Gazdaság

17 milliárd forintot szán a kormány a gyermekvédelmi támogatások emelésére

Portfolio
A kormány 17 milliárd forintos pluszforrást biztosít a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek ellátásának javítására. A döntés értelmében emelkedik az étkezési és ruházati támogatás, a zsebpénz összege, valamint új sportolási támogatás is bevezetésre kerül.

A kormány 17 milliárd forintos pluszforrást biztosít a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek és fiatal felnőttek ellátásának javítására – derül ki a keddi Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból.

Az indoklás szerint a döntés célja, hogy javuljanak az állami gondozásban élők mindennapi életkörülményei, különösen az étkeztetés, a ruházkodás, a zsebpénz és a szabadidős tevékenységek terén.

A határozat szerint novembertől napi 2700 forintra emelkedik az állami gondozott gyerekek étkeztetésére fordított minimumösszeg, így az óvodai és iskolai finanszírozással együtt már összesen 4000 forint jut naponta gyermekenként.

Emellett az éves ruházati támogatás 200 ezer forintra nő, a zsebpénz pedig a jelenlegi összeg kétszeresére emelkedik. 2026. január 1-jétől új juttatás is bevezetésre kerül:

évente legalább 50 ezer forint sportolási támogatás jár majd minden gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermeknek vagy fiatal felnőttnek.

A kormány a jogi szabályozás előkészítésével a belügyminisztert bízta meg, aki a részletes módosításokat azonnali határidővel köteles előterjeszteni. A kabinet egyúttal azt is elrendelte, hogy dolgozzanak ki javaslatot a megmaradó források további felhasználására.

A gyermekvédelmi támogatások növelését a kormány akkor vette napirendre, amikor a Szőlő utcai Gyermekotthonban történt szexuális visszaélések gyanúja miatt vizsgálat indult, amellyel több politikust is hírbe hoztak. A kabinet a gyanúsítgatásokat elutasította és az Igazságügyi Minisztérium egy jelentést hozott nyilvánosságra az ügyről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
chuck schumer és Hakeem Jeffries
Gazdaság
Tizenegyedszer bukott el a finanszírozási javaslat, újabb határidő-hosszabbítás jöhet
Pénzcentrum
Ezek a legbarátságosabb országok Európában 2025-ben: Magyarország a fasorban sincs
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility