Extrém időjárási helyzet Európában: vastag hótakaró nyugaton, meleg a Kárpát-medencében
Extrém időjárási helyzet Európában: vastag hótakaró nyugaton, meleg a Kárpát-medencében

Európa időjárása fenekestül felfordul: a délre tolódott poláris jet stream heves esőt és havat zúdít az Alpokra, miközben Nyugat-Európában megérkezik az igazi ősz. A Kárpát-medencében ezzel szemben enyhe, de felhős és csapadékos napok jönnek, csütörtök este pedig markáns hidegfront vonul át felettünk – derül ki a The Weather on Maps bejegyzéséből.

Megfordult az időjárási helyzet Európában: az Atlanti-óceán fölött délre tolódott a poláris jet stream, ami teljesen átrendezi a kontinens légköri viszonyait. A nyugatias áramlás most nedves, óceáni levegőt hoz, amely az Alpokhoz érve hirtelen nagy mennyiségű csapadékot okoz.

A Francia- és Svájci-Alpokban 1500–2000 méter felett havazásra kell számítani, egyes forgatókönyvek szerint lavinaveszély is kialakulhat, ezért a szakemberek figyelmeztetnek a részletes lavinajelentések követésére.

A Kárpát-medencében, így Magyarországon ezzel szemben melegebb, de felhősebb idő várható.

A front nedvessége itt is érezteti hatását: több helyen kisebb esők, záporok alakulhatnak ki, majd csütörtök estére egy markánsabb hidegfront vonul át a térségen. Bár a hét második felében enyhülés jöhet, a hosszú hétvége részletei még bizonytalanok, a meteorológusok további elemzéseket ígérnek.

Nyugat-Európában eközben hirtelen érkezett meg az ősz:

a hőmérséklet több fokkal visszaesik, és a csapadékösszegek helyenként extrém magasra emelkedhetnek.

A modellek szerint a következő napokban az Alpok déli oldalán akár többtucatnyi milliméter eső, magasabb régiókban vastag hótakaró is kialakulhat. Az időjárási átrendeződés így egyszerre hoz téli körülményeket Nyugaton, és szokatlan őszi meleget Keleten.

