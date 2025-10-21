Mol: jelenleg nincs semmilyen arra utaló jel, hogy külső beavatkozás történt volna

A Mol tájékoztatása szerint semmilyen személyi sérülés nem történt, sem a tűz keletkezésekor, sem az oltás során. A szóvivő hangsúlyozta, hogy
a vészhelyzeti protokollokat azonnal aktiválták, a finomítót biztonsági okokból leállították, és a hatóságokkal együttműködve továbbra is zajlik az oltás
- mondta Pulay Krisztián, majd hozzátette: "a sajtótájékoztató előtt azt az információt kaptam, hogy már csak pislákol a tűz".
Bakos Piroska kiemelte,hogy a tűzeset ellenére a víz- és áramellátás biztosított, és folyamatosan dolgoznak a finomító üzemszerű működésének visszaállításán. A tűzoltók munkáját külön is kiemelték, akiknek köszönhetően
a tűz nem terjedt át más technológiai egységekre, a kiterjedést sikerült időben megakadályozni.
Elmondták azt is, hogy a katasztrófavédelem laboratóriuma a helyszínen méréseket végzett, és nem mutattak ki károsanyag-kibocsátást, amely veszélyes lenne a közelben lakókra.
Pulay Krisztián közölte, hogy a tűz az AV3-as, vagyis az egyik desztillációs üzemben keletkezett, amely a nyersolaj forráspont szerinti szétválasztását végzi. A Dunai Finomítóban három ilyen desztillációs egység működik, ezek közül rongálódott meg most egy.
A vállalat tájékoztatása szerint a helyszínen a károk teljes felmérése csak a terület lehűlése után,
várhatóan 24 órán belül kezdődhet meg.
Ezt követően, ha a vizsgálatok eredményei engedik, a másik két desztillációs egység újraindítható. Arra a kérdésre, hogy mekkora kapacitás és mekkora időre esett ki, egyelőre nem tudtak válaszolni, ahogy arra sem, hogy mekkora lehet az elszenvedett kár az üzemben.
Ahhoz, hogy pontos információkat tudjunk adni, előbb el kell végezni a helyszíni vizsgálatokat, ami várhatóan egy-két napot vehet igénybe
- mondta Pulay.
A vállalat hangsúlyozta, hogy bár az AV3-as egység fontos szerepet játszik a finomító működésében, a termelés szempontjából nem kritikus egység, így az eset nem veszélyezteti a magyarországi üzemanyag-ellátást. „A hazai piac ellátása továbbra is prioritást élvez” - tették hozzá.
Külön felhívták a figyelmet arra is, hogy nincs összefüggés a hétvégén Romániában történt robbanással,
és jelenleg nincs semmilyen arra utaló jel, hogy külső beavatkozás történt volna
- emelték ki, majd hozzátették: "most a vállalat legfőbb célja, hogy az érintett egységet a lehető leghamarabb újra biztonságosan üzembe helyezzük".
Fontos, hogy minden adatot alaposan megvizsgálunk, mielőtt megkezdjük az újraindítást. A legfontosabb a biztonság és az ellátás stabilitása
- zárta a tájékoztatót Pulay Krisztián.
Címlapképünk illusztráció
