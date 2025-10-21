  • Megjelenítés
Tizenegyedszer bukott el a finanszírozási javaslat, újabb határidő-hosszabbítás jöhet
Gazdaság

Tizenegyedszer bukott el a finanszírozási javaslat, újabb határidő-hosszabbítás jöhet

Portfolio
A kormányzati leállás 21. napján a republikánus szenátorok a Fehér Házban találkoztak Donald Trump elnökkel, miközben a demokraták tárgyalásokat sürgetnek az egészségügyi adókedvezmények meghosszabbításáról szóló megállapodás érdekében. Chuck Schumer kisebbségi vezető találkozót kért az elnöktől - írta meg a CBS News.

A Republikánus Párt képviselőivel folytatott találkozón Trump elnök kijelentette, hogy

a republikánusok nem engednek a zsarolásnak a demokraták követeléseivel szemben, ami arra utal, hogy a leállás vége még messze van.

A demokrata vezetők arra kérték az elnököt, hogy vállaljon aktívabb szerepet és kezdeményezzen tárgyalásokat.

A Szenátus hétfőn már tizenegyedik alkalommal nem tudta előmozdítani a Képviselőház által elfogadott, november 21-ig szóló finanszírozási javaslatot. Mike Johnson házelnök és John Thune szenátusi többségi vezető kedden reggel jelezték, hogy

a november 21-i határidőt esetleg meg kell hosszabbítani, ha a leállás elhúzódik.

Chuck Schumer szenátusi kisebbségi vezető keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Hakeem Jeffriesszel együtt felkérték az elnököt, hogy „üljön le és tárgyaljon velünk az egészségügyi válság megoldásáról és a Trump-féle leállás befejezéséről”.

Schumer bírálta a republikánusokat, amiért a Fehér Házban tartott ebédjüket „lelkesítő gyűlésnek” nevezte, nem pedig tárgyalásnak.

A demokrata politikus figyelmeztetett, hogy ha a Kongresszus október 31-ig nem cselekszik, „milliók szembesülnek magasabb biztosítási díjakkal, amikor november 1-jén kezdődik a nyílt regisztráció”. Hozzátette: „ideje befejezni ezeket a partikat és ünnepléseket, és tárgyalni a demokratákkal a Trump-féle leállás befejezéséről.”

A Fehér Házi találkozó után Thune szenátor újságíróknak nyilatkozva nagyszerű lehetőségnek nevezte a megbeszélést Trumppal, és kifejezte reményét, hogy ez lesz az a hét, amikor véget érhet a shutdown. Elmondta, hogy

a Szenátus szerdán ismét szavaz majd a képviselőházi javaslatról, valamint egy olyan határozatról, amely lényegében kifizetné azokat, akik jelenleg is dolgoznak.

Thune szerint az elnök „nagyon érdekelt a kormány újranyitásában és kész leülni és beszélgetni a demokratákkal”, de ez csak a kormány újranyitása után történhet meg.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy veszélybe került a pénzed, épp most ért véget az elmúlt évtizedek legnagyobb menetelése

A kormányzati leállás miatt még a Magnum jégkrémgyártó tőzsdei bevezetése is csúszik

Trump ultimátumot adott: ha nem teljesül ez a feltétel november 1-ig, 155 százalékra emeli a vámokat

Olyan csúcstalálkozó van készülőben, ami eldöntheti a befektetéseid sorsát

Címlapkép forrása: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-586077315-duna-építészet-fény-idegenforgalom-közlekedés-turizmus-világörökség
Gazdaság
17 milliárd forintot szán a kormány a gyermekvédelmi támogatások emelésére
Pénzcentrum
Ezek a legbarátságosabb országok Európában 2025-ben: Magyarország a fasorban sincs
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility