Tizenegyedszer bukott el a finanszírozási javaslat, újabb határidő-hosszabbítás jöhet

A Republikánus Párt képviselőivel folytatott találkozón Trump elnök kijelentette, hogy
a republikánusok nem engednek a zsarolásnak a demokraták követeléseivel szemben, ami arra utal, hogy a leállás vége még messze van.
A demokrata vezetők arra kérték az elnököt, hogy vállaljon aktívabb szerepet és kezdeményezzen tárgyalásokat.
A Szenátus hétfőn már tizenegyedik alkalommal nem tudta előmozdítani a Képviselőház által elfogadott, november 21-ig szóló finanszírozási javaslatot. Mike Johnson házelnök és John Thune szenátusi többségi vezető kedden reggel jelezték, hogy
a november 21-i határidőt esetleg meg kell hosszabbítani, ha a leállás elhúzódik.
Chuck Schumer szenátusi kisebbségi vezető keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Hakeem Jeffriesszel együtt felkérték az elnököt, hogy „üljön le és tárgyaljon velünk az egészségügyi válság megoldásáról és a Trump-féle leállás befejezéséről”.
Schumer bírálta a republikánusokat, amiért a Fehér Házban tartott ebédjüket „lelkesítő gyűlésnek” nevezte, nem pedig tárgyalásnak.
A demokrata politikus figyelmeztetett, hogy ha a Kongresszus október 31-ig nem cselekszik, „milliók szembesülnek magasabb biztosítási díjakkal, amikor november 1-jén kezdődik a nyílt regisztráció”. Hozzátette: „ideje befejezni ezeket a partikat és ünnepléseket, és tárgyalni a demokratákkal a Trump-féle leállás befejezéséről.”
A Fehér Házi találkozó után Thune szenátor újságíróknak nyilatkozva nagyszerű lehetőségnek nevezte a megbeszélést Trumppal, és kifejezte reményét, hogy ez lesz az a hét, amikor véget érhet a shutdown. Elmondta, hogy
a Szenátus szerdán ismét szavaz majd a képviselőházi javaslatról, valamint egy olyan határozatról, amely lényegében kifizetné azokat, akik jelenleg is dolgoznak.
Thune szerint az elnök „nagyon érdekelt a kormány újranyitásában és kész leülni és beszélgetni a demokratákkal”, de ez csak a kormány újranyitása után történhet meg.
Címlapkép forrása: Al Drago/Bloomberg via Getty Images
Brüsszel diktálta, a kormány végrehajtja: új uniós szabályok írják át a magyar költségvetési rendszert
Nagyon komoly szigorításokat vállal a magyar kabinet a büdzsé miatt.
A hétvégi ékszerrablás után újra kinyit a Louvre
Bejelentették, hogy mikor.
Gigantikus médiaüzlet készül: eladósorba került a Warner Bros. Discovery
Többen érdeklődnek a cég felvásárlása iránt.
Kiderült, mikor találkozhat Trump a kínai elnökkel
"Ez csak üzlet" - mondta az amerikai elnök.
Az Európai Bizottság sürgős intézkedéscsomaggal csökkenti az energiaárakat – itt a részletek
Sokkal olcsóbbak lehetnek a villany- és gázszámlák.
Óriási meglepetés a General Motorsnál, széttépik a részvényt
Jobbak lettek a vártnál a számok.
Újabb fél évvel hosszabbította meg a parlament a veszélyhelyzetet
2026 májusáig maradnak a rendkívüli jogok.
Extrém időjárási helyzet Európában: vastag hótakaró nyugaton, meleg a Kárpát-medencében
Itt van a részletes időjárási előrejelzés.
Kinek kell pénzügyi tanácsadó, ha ott a ChatGPT?
Új kihívó van az ember legjobb barátja címért: kutya helyett egyre többen a ChatGPT-re tekintenek barátjukként, tanácsadójukként. Ahogy egyre fejlettebb modellekkel áll elő az OpenAI, úgy n
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!