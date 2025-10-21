Tizenegyedszer bukott el a finanszírozási javaslat, újabb határidő-hosszabbítás jöhet

A Republikánus Párt képviselőivel folytatott találkozón Trump elnök kijelentette, hogy

a republikánusok nem engednek a zsarolásnak a demokraták követeléseivel szemben, ami arra utal, hogy a leállás vége még messze van.

A demokrata vezetők arra kérték az elnököt, hogy vállaljon aktívabb szerepet és kezdeményezzen tárgyalásokat.

A Szenátus hétfőn már tizenegyedik alkalommal nem tudta előmozdítani a Képviselőház által elfogadott, november 21-ig szóló finanszírozási javaslatot. Mike Johnson házelnök és John Thune szenátusi többségi vezető kedden reggel jelezték, hogy

a november 21-i határidőt esetleg meg kell hosszabbítani, ha a leállás elhúzódik.

Chuck Schumer szenátusi kisebbségi vezető keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Hakeem Jeffriesszel együtt felkérték az elnököt, hogy „üljön le és tárgyaljon velünk az egészségügyi válság megoldásáról és a Trump-féle leállás befejezéséről”.

Schumer bírálta a republikánusokat, amiért a Fehér Házban tartott ebédjüket „lelkesítő gyűlésnek” nevezte, nem pedig tárgyalásnak.

A demokrata politikus figyelmeztetett, hogy ha a Kongresszus október 31-ig nem cselekszik, „milliók szembesülnek magasabb biztosítási díjakkal, amikor november 1-jén kezdődik a nyílt regisztráció”. Hozzátette: „ideje befejezni ezeket a partikat és ünnepléseket, és tárgyalni a demokratákkal a Trump-féle leállás befejezéséről.”

A Fehér Házi találkozó után Thune szenátor újságíróknak nyilatkozva nagyszerű lehetőségnek nevezte a megbeszélést Trumppal, és kifejezte reményét, hogy ez lesz az a hét, amikor véget érhet a shutdown. Elmondta, hogy

a Szenátus szerdán ismét szavaz majd a képviselőházi javaslatról, valamint egy olyan határozatról, amely lényegében kifizetné azokat, akik jelenleg is dolgoznak.

Thune szerint az elnök „nagyon érdekelt a kormány újranyitásában és kész leülni és beszélgetni a demokratákkal”, de ez csak a kormány újranyitása után történhet meg.

Címlapkép forrása: Al Drago/Bloomberg via Getty Images