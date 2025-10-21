Varga Mihály: egyhangúlag döntött a Monetáris Tanács, indokolt még az óvatosság

Jelenleg felülvizsgáljuk a tartalékolási szabályainkat, de most

én nem gondolom azt, hogy tovább kellene növelni az arany szerepét a tartalékon belül, mivel az jelenleg is magasnak számít nemzetközi összehasonlításban

- mondja Varga Mihály azzal kapcsolatban, hogy tervez-e még az MNB aranyvásárlást.