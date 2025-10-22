Beismerte a kormány: nem tartható a minimálbér-emelés

A kormány elismerte, hogy a gyenge gazdasági növekedés miatt nem tartható a jövő évre tervezett 13 százalékos minimálbér-emelés, így új bérmegállapodásra lesz szükség a munkaadók és a munkavállalók között.

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára elismerte, hogy a jövő évre tervezett 13 százalékos minimálbér-emelés nem tartható a vártnál gyengébb gazdasági teljesítmény miatt.

A kormány korábban 3,2 százalékos GDP-növekedéssel és 3,4 százalékos inflációval számolt, de az idei adatok szerint a növekedés csak 0,5 százalék körül alakul, az infláció pedig 4,5 százalék lehet.

Az államtitkár szerint a túlzott béremelés munkahelyeket veszélyeztetne, ezért új megállapodásra van szükség.

A jelenlegi tárgyalások alapján a munkaadók 6–8, a munkavállalók 10–12 százalékos emelést javasolnak. Czomba szerint a felek kormányzati közreműködés nélkül valószínűleg nem tudnak megegyezni.

A munkáltatók két számjegyű emelést csak adócsökkentés mellett tartanak elképzelhetőnek.

A szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos mérséklése körülbelül 200 milliárd forintos költségvetési kiesést jelentene, amit a kormány egyelőre nem zárt ki.