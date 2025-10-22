  • Megjelenítés
Beismerte a kormány: nem tartható a minimálbér-emelés
Gazdaság

Beismerte a kormány: nem tartható a minimálbér-emelés

Portfolio
A kormány elismerte, hogy a gyenge gazdasági növekedés miatt nem tartható a jövő évre tervezett 13 százalékos minimálbér-emelés, így új bérmegállapodásra lesz szükség a munkaadók és a munkavállalók között.

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára elismerte, hogy a jövő évre tervezett 13 százalékos minimálbér-emelés nem tartható a vártnál gyengébb gazdasági teljesítmény miatt.

A kormány korábban 3,2 százalékos GDP-növekedéssel és 3,4 százalékos inflációval számolt, de az idei adatok szerint a növekedés csak 0,5 százalék körül alakul, az infláció pedig 4,5 százalék lehet.

Az államtitkár szerint a túlzott béremelés munkahelyeket veszélyeztetne, ezért új megállapodásra van szükség.

A jelenlegi tárgyalások alapján a munkaadók 6–8, a munkavállalók 10–12 százalékos emelést javasolnak. Czomba szerint a felek kormányzati közreműködés nélkül valószínűleg nem tudnak megegyezni.

A munkáltatók két számjegyű emelést csak adócsökkentés mellett tartanak elképzelhetőnek.

A szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos mérséklése körülbelül 200 milliárd forintos költségvetési kiesést jelentene, amit a kormány egyelőre nem zárt ki.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos kijelentés érkezett a vállalkozóktól: alig 10 százalékkal nőhet a minimálbér

Kimondták, óriási baj van a magyar béremelésekkel!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Lits József
Gazdaság
Likviditás nélkül nincs növekedés – továbbra is kulcskérdés a finanszírozás a kkv-knál
Pénzcentrum
Érik a rezsikrach a magyar otthonokban: százezrek maradhatnak fűtés nélkül a 2025-2026-os fűtési szezonban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility