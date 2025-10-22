Október 23-án bezárnak a boltok: íme, hol vásárolhatsz mégis az ünnepnapon

Október 23-án a legtöbb nagyobb bolt, áruház és bevásárlóközpont zárva lesz, de a benzinkutak, néhány kisebb bolt és a vendéglátóhelyek továbbra is nyitva tarthatnak. A posták is szünetet tartanak, péntektől viszont már a megszokott, hétvégi rend szerint folytatódik a nyitvatartás.

Október 23-án, a kereskedelmi törvény előírásai szerint

a legtöbb nagyobb kereskedelmi egység zárva tart.

Az ünnepi boltzár az általános gyakorlatnak megfelelően érinti a hipermarketeket, szupermarketeket, diszkontokat, valamint a bevásárlóközpontok üzleteit is.

A plázák ugyanakkor nem teljesen zárnak be: a bennük található mozik, éttermek, kávézók és más vendéglátó- vagy szórakozóhelyek jellemzően nyitva lesznek. A nagyobb piacok – például a nagybani piacok és több városi piac – szintén zárva tartanak, de előfordulhat, hogy néhány kisebb, helyi piac kinyit.

Azért lesz vásárlási lehetőség

Azoknak, akiknek mégis szükségük van valamilyen termékre, élelmiszerre vagy apróságra, több lehetőségük is marad.

A benzinkutakon működő boltok a nap 24 órájában elérhetők, ahogyan egyes éjjel-nappal nyitva tartó kisboltok is.

Ezen kívül a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy olyan kisebb üzletek is kinyissanak, ahol maga a tulajdonos áll a pult mögé.

Ünnepnapokon – így október 23-án is – nyitva tarthatnak a benzinkutakhoz tartozó üzletek, az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak, valamint az önálló virágboltok, újságosok, édességboltok, kávézók, éttermek és szórakozóhelyek.

A Magyar Posta is az ünnepi rend szerint működik

Csütörtökön minden posta zárva tart.

Október 24-én, pénteken a posták pihenőnapon, szombati munkarend szerint üzemelnek, míg október 25-én, szombaton a szokásos hétvégi nyitvatartás lesz érvényben. Az üzletházakban működő vagy postapartnerek által üzemeltetett postahelyek esetében ettől eltérő nyitvatartás is előfordulhat.

A boltok pénteken már újra kinyitnak: október 24-én egyes üzletek a hétköznapi, mások a hétvégi rend szerint fogadják a vásárlókat, míg szombaton és vasárnap (október 25–26-án) a megszokott hétvégi nyitvatartás lesz érvényben.

