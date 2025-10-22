  • Megjelenítés
Történelmi bejelentést tett a Mol - Jön az átalakulás!
Gazdaság

Történelmi bejelentést tett a Mol - Jön az átalakulás!

Portfolio
A Mol-csoport 2025. november 27-ére rendkívüli közgyűlést hív össze, melyen a vállalatcsoport új, holding típusú szerkezetéről hoznak döntést - derült ki a vállalat közleményéből.

Az átalakulás célja a vállalat szerint, hogy hosszú távon egy rugalmas, jövőálló és reziliens jogi struktúra jöjjön létre, amely csökkenti vagy megszünteti a működést korlátozó tényezőket, és támogatja a Shape Tomorrow 2030+ stratégia megvalósítását.

Az átalakulással a jogi struktúra összhangba kerül a meglévő üzletági működéssel és irányítási modellekkel, egyben a lépés illeszkedik a nemzetközi olaj- és energiaipari trendekhez.

Az új struktúra szerint a Mol Nyrt. holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja,

míg az egyes fő üzletágak – Upstream, Downstream és Retail – önálló társaságokként működnek tovább, a MoL 100%-os tulajdonában.

Az igazgatóság tervei szerint a 2025. november 27-ére összehívott rendkívüli közgyűlése dönt a társaság szétválási tervéről,

az új struktúrára való áttérés befejezése pedig a cégbírósági bejelentéssel, bejegyzésekkel együtt várhatóan 5-6 hónap múlva történik meg.

Az átalakulás nem érinti a részvényesek gazdasági vagy szavazati jogait, és nem jár értékátrendezéssel. A változás kizárólag a vállalatcsoport működési hatékonyságát, átláthatóságát és hosszú távú versenyképességét szolgálja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

