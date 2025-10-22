Új információk érkeztek: megvan, mi lehet Orbán Viktor és Donald Trump nagy megállapodásában

Az amerikai-magyar kétoldalú kapcsolatok részleteiről is szó lesz majd Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök novemberben esedékes találkozóján - derült ki Szijjártó Péter nyilatkozatából, amelyet Washingtonból adott élő Facebook-bejelentkezésében. Megemlítette, hogy az elnök meghallgatja majd a miniszterelnök orosz-ukrán háborúról alkotott véleményét is.

Emlékezetes, Orbán Viktor múlt héten adott nyilatkozatában jelezte, hogy hamarosan újra találkozik az USA elnökével, van időpont is, és a tárgyalási tematika is 80 százalék körüli állapotban van, gazdasági kérdésekről fognak egyeztetni.

A magyar külgazdasági miniszter most azt jelezte a gazdasági kérdések kapcsán, hogy

Orbán Viktor látogatása során olyan nagy megállapodást fognak aláírni, amely új dimenzióba lépteti a magyar-amerikai gazdasági és energetikai együttműködést,

ennek részleteit sikerült tisztázni. Arról is beszélt, utalva a korábbi bejelentésére, hogy Magyarország a nukleáris kapacitásai bővítésében érdekelt, és ennek során számítanak az Egyesült Államokra, az amerikai technológiára is. Megismételte: a jövőben az orosz mellett amerikai nukleáris fűtőelemeket is vásárolni kívánnak, illetve tárgyalnak a kis moduláris atomreaktorok esetleges beszerzéséről is.

"Emellett lesz egy védelmi ipari, biztonsági típusú része és egy klasszikus gazdasági beruházási fejezete is ennek az együttműködési programnak" - részletezte. Emlékeztetett arra is, hogy amióta Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépett, 9 amerikai beruházást jelentettek be Magyarországon, még az idei év végéig 100 milliárd forintnyi amerikai beruházás bejelentése várható. Joó István, a Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója szintén Washingtonban tartózkodik, és korábban már jelezte, hogy a tizedik és további amerikai beruházások bejelentése is már a küszöbön van. Ma két ikonikus, hazánkban több évtizedes múlttal rendelkező vállalattal folytattunk egyeztetéseket - árulta el. Egyrészt a Procter & Gamble tovább erősítheti Magyarország szerepét a P&G globális termelési láncában, másrészt a Környén jelen lévő Becton Dickinson (amely jelenleg 1500 munkavállalót foglalkoztat) orvostudományi szereplővel újabb fejlesztési irányokról és bővítési lehetőségekről egyeztettek.

Szerinte az Európai Bizottság által korábban megkötött európai-amerikai kereskedelmi megállapodás káros Európának, és ezt úgy lehet semlegesíteni, kezelni, hogyha az amerikaiakkal külön egy nagy kétoldalú gazdasági-energetikai együttműködésbe tudnak belevágni.

A miniszter ezúttal nem beszélt a kettős adóztatást elkerülő egyezmény sorsáról, amit az akkori amerikai kormányzat 2022-ben függesztett fel, és Orbán Viktor a múlt héten jelezte ennek kapcsán, hogy most terítékre kerülhet.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Donald Trump fogadja Orbán Viktor kormányfõt a floridai Mar-a-Lagóban 2024. december 9-én. forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán