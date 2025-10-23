Kína leállítja az orosz olaj vásárlását az amerikai szankciók miatt

A kínai állami olajtársaságok felfüggesztették az orosz nyersanyag vásárlását azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán újabb szankciókat jelentett be a legnagyobb orosz olajtársaságokkal szemben – írja a Reuters saját forrásai alapján.

Trump szerda este jelentette be, hogy további szankciókkal sújtja a két legnagyobb orosz olajcéget, a Lukoilt és a Rosznyeftyet, erre válaszul csütörtökön arról szóltak a hírek, hogy az indiai finomítók jelentősen visszafogták orosz nyersolaj-vásárlásaikat, hogy megfeleljenek az amerikai szankcióknak. A Reuters úgy értesült, hogy a kínai állami olajtársaságok is hasonló döntést hoztak, több forrás is megerősítette a hírügynökségnek, hogy

felfüggesztik az orosz olaj vásárlását.

A két legnagyobb vásárló kiesése nehéz helyzetbe hozhatja Oroszországot, hiszen a bevételek hiányozhatnak a büdzséből, illetve új vásárlókat kell találniuk, hogy fenntarthassák a magas világpiaci árakat.

Kína naponta 1,4 millió hordó orosz olajat vásárol, azonban annak nagyobb részét kis független finomítók veszik meg, az állami társaságok részesedését ebből 250-500 ezer hordóra teszik különböző becslések.

