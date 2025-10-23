Megcsappantak a befektetők a nemzetközi műtárgypiacon – A kripto- és AI-őrület szívja el a tőkét

A műtárgypiacról elmaradoznak a nagy költekezők – vélekednek a szakértők az elmúlt egy év fejleményei alapján. Legutóbb Philip Hoffman, a The Fine Art Group tanácsadó cég alapító-vezérigazgatója nyilatkozta azt, hogy a nagyértékű műtárgyak mostanság nem vonzzák a spekulációs tőkét, azt más területeken fialtatják. A befektetők kisebb kockázatot, alacsonyabb költségeket keresnek, állítja Hoffman, aki sokat megélt szereplője a szakmának, hajdan a Christie’s pénzügyi vezetőjeként dolgozott. Szavai visszaköszöntek a múlt héten megrendezett Frieze London művészeti vásár eseményeiről szóló tudósításokban is, ugyanakkor kevésbé a nehézségeket, inkább a pozitívumokat hangsúlyozták a londoni üzenetek.

A 22 éves múltra visszatekintő Frieze London nem a legjobb előjelekkel nyitotta meg idei eseménysorozatát. Az 1970 óta összesen 58.000 műtárgy forgalmi adatait feldolgozó Mei Moses Art Index társalapítója, Michael Moses megkongatta a vészharangot, miután

a három nagy aukciósház, a Sotheby’s, a Christie’s és a Phillips idei első féléves eladásainak 50%-a megtérülés szempontjából negatív volt.

Ez a 21. század legrosszabb pénzügyi teljesítménye

– minősítette a számokat Moses. A pénz a gyors és könnyű megtérülést keresi,

a kriptoalapok, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalkozások jelentik az ígéret földjét, a műtárgy, mint befektetés, mintha divatjamúlttá vált volna, legalább is a forró pénzek szempontjából.

Visszaeső aukciós forgalom

Az Artnet Intelligence Report első féléves összesítése az aukciós forgalom jelentős visszaesését mutatja.

Közel 9%-kal kisebb forgalmat bonyolítottak az árverező házak, mint 2024 hasonló időszakában. Összesen 4,7 milliárd dollár értékű portékát kalapáltak el.

Az évtized legrosszabb teljesítményeként minősítik az elemzők a 24.224 dolláros átlagárszintet, ami 6,5%-os visszaesést jelent a tavalyihoz képest.

Az Artnet Price Database statisztikája szerint

az 1 és 10 millió dollár közötti értékekre volt igazán kereslet, ebben a szegmensben 1,6 milliárd dollár forgott, ami csaknem 14%-kal több, mint tavaly az első félévben.

A csúcson viszont teljes összeomlás volt, 43,4%-kal csökkent a 10 millió feletti értékek forgalma , 27 műalkotásért fizettek többet 10 millió dollárnál, miközben 2023-ban még 48-at sikerült e kategóriában értékesíteni.

, 27 műalkotásért fizettek többet 10 millió dollárnál, miközben 2023-ban még 48-at sikerült e kategóriában értékesíteni. Zsugorodott az alacsonyabb árfekvésű tárgyak piaca is, 100 ezer és egymillió dollár között 8%-os, 10 ezer és 100 ezer között 9,8%-os volt a visszaesés.

Az időszak aukciós csúcsát egyébként, 47,6 millió dollárral, egy Mondrian hozta, amely a Christie’s árverésén kelt el tavasszal.

Egyetlen tétel ára sem emelkedett 50 millió dollár fölé, és csak kettőt sikerült 40 milliónál többért eladni.

Több nagy csalódással is szembesültek az eladók, az egyik legfájóbb Alberto Giacometti 1955-ös műve, a Grande tęte mince (Grande tęte de Diego): 70 millió dollárt reméltek érte a Sotheby’s árverésén, ám nem talált vevőre. A háború utáni alkotások és a kortárs művek változatlanul vezetik a piacot 1,8 milliárdos forgalommal, de ez is elmarad 12,7%-kal 2024 első féléves eredményétől. Az impresszionisták és modernek forgalma 1,7 milliárd volt, ez 4,4%-os visszaesést mutat.

A vásárlói hangulatváltozást, a bizonytalanságot mindennél jobban jelzi, hogy az utóbbi néhány évben mellékszerepet játszó régi mesterművek ismét kelendőek lettek, forgalmuk 24%-kal bővült, 289 millió dollárt költöttek itt a vevők. Eközben az ultrakortárs piac több mint 31%-kal ment össze, mindössze 117 millió dollárt jelzett e szegmenseben az árverési mérleg.

A vevőkör változására utal az is, hogy 12%-kal csökkent az online értékesítés, összesen 171,9 millió dollár érték cserélt gazdát a Sotheby’s, a Christie’s, a Phillips, a Bonhams és az Artnet Auctions platformjain.

A Covid okán felpörgött digitális kereskedés infrastruktúrája – aminek köszönhetően egyébként az online forgalom 2019-től napjainkig több mint 260%-kal hízott –, mostanra a jelek szerint vesztett értelméből.

Jelzi ezt a Christie’s közelmúltbeli lépése is: az aukciósház, amely az NFT-értékesítés úttörőjeként 2021-ben történelmet írt a Beeple’s Everydays...(2021) elárverezésével – a kódhalmazt 69,3 millió dollárért vették meg New York-ban –, most bezárta 2022-ben létrehozott digitális kereskedelmi részlegét, a Christie’s 3.0-t. Azóta az NFT-piac gyakorlatilag összeomlott, 2022-ben 5,9 milliós forgalmat realizált az aukciósház, majd 2024 augusztusában „halottnak” nyilvánították az üzletágat, miután kiderült, hogy a műtárgypiaci NFT-befektetések 95%-a befagyott, a tulajdonosok átlag 44,5%-os veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni.

Bizakodás jelei a Frieze Londonon

A Frieze London eseményei, ha egyes szereplők meg is osztották félelmeiket, bizakodásra adnak okot.

A vevők irányítják a piacot, de a piac nem halt meg

– fogalmazta meg a múltheti rendezvények legfontosabb üzenetét Josh Baert ismert szakíró. A műtárgy-kereskedelem egyik hőmérőjeként is nyilvántartott eseménysorozaton, egyfajta műtárgypiaci zsibvásáron a fosszíliáktól a gyémánton át az antik és kortárs mesterművekig minden eladó volt.

A Frieze Masters keretében például egy 68 millió éves Triceratops, háromszarvú dinoszaurusz koponya volt a sztár. A Montanában 2019-ben megtalált leletet egy magángyűjtő 650 ezer fontért szerezte meg.

Az Old Master kategóriában a legdrágább portéka Peter Paul Rubens Hercules as a Gladiator című alkotása volt, 6,5 millió fontra taksálták, hogy mi lett a sorsa, arról nem érkezett hír.

A nagy aukciósházak is porondra léptek, és a jelek szerint sikerült belőniük a vásárlóképes kereslet igényeit. A kínálatban bár nagy nevek szerepeltek, nem feltétlenül főművekkel, amelyek viszont hozták a kötelezőt.

Mind a Sotheby’s, mind a Christie’s és a Phillips is 80% feletti eladási aránnyal dicsekedhetett.

A Phillips-nél egy Basquiat vitte a prímet, 3,2 millió fonttal járulva a bevételekhez. A Sotheby’s-nél Francis Bacon vászna 13,1 millió fontért kelt el 20 percnyi licitet követően. Eladtak egy Basquiat vásznat is 5,5 millióért, és egy Warhol Pink Marilyn-t 4,3 millióért.

A Christie’s 20-21. századi kínálatának csúcstétele Peter Doig műve volt, 14 millió fontnál koppant a kalapács, a Síkabát című kép 1994-ben készült, most egy kanadai gyűjtőhöz került. Lucian Freud önarcképe 7,6 millió fontért kelt el, és eladtak két további Freud művet 3,2, illetve 2,36 millió fontért.

Három Picasso is elkelt, az egyik Picasso múzsáját, Jacqueline Roque-ot ábrázolja, közel 3 millió fontért, egy ritka tájkép 3,7 millióért, míg egy monochrome lovaskép 2 millióért talált vevőt. Gerhard Richter egy tulipános képe, megduplázva kikiáltási árát 6,1 millió fontért talált vevőt.

Az impresszionisták között Paul Cezanne Aix-en-Provence-i látképe 5,5 millió fontot ért, míg Paul Signac pointilista velencei képe 4,9 milliót, és eladtak egy Monet művet 2,3 millióért. A Christie’s 61 tételt értékesített, összesen 107 millió fontot kaszálva. Az összeg több mint 30%-kal haladja meg a tavalyi ilyenkori számokat.

A Sotheby’s David Hockney iPad-en készített munkáit is értékesítette. Az egyik legkiemelkedőbb, most 88 esztendős kortárs alkotó 17 egyedi műből álló kollekciója 6,2 millió fontért kelt el, ezen belül

az egyik, a Tavasz érkezése (2011) kereken 1 millió dollárt (752 ezer fontot) ért, míg egy printért 560 ezer fontot fizettek, a maga nemében mindkettő rekordot jelent.

Ami a galériákat illeti,

vélhetően a Gagosian kaszálta a legtöbbet, ám az eredetileg amerikai, a világ számos sarkában, így Londonban is üzletet működtető megakereskedő nem szokta nyilvánosságra hozni értékesítési számait. Most is csak azt tudni, hogy a Frieze első napján eladta teljes árukészletét.

kaszálta a legtöbbet, ám az eredetileg amerikai, a világ számos sarkában, így Londonban is üzletet működtető megakereskedő nem szokta nyilvánosságra hozni értékesítési számait. Most is csak azt tudni, hogy a Frieze első napján eladta teljes árukészletét. A másik nagynak számító, a svájci, de világszerte ugyancsak terjeszkedő Hauser & Wirth már kevésbé titkolózott, így tudni lehet, hogy elkelt nála többek között egy 1953-as Magritte 1,2 millió fontért, egy Paul Klee közel 1,3 millióért, és Marcel Duchamp műve valamivel több mint 1 milliót ért.

Párizsban is lesz művészeti vásár

A héten átkeltek a La Manche-on a műtárgykereskedők, az Art Basel rendezvényén több mint 200 galériás rendezkedett be Párizsban a Grand Palais-ban. A Louvre-rablás árnyékában, állítólag különlegesen szigorú biztonsági védettségben nyílt meg a vásár. A Gagosian itt is formabontóan mutatkozott be, felrúgva a 20. századinál nem öregebb alkotásokra alapozott vásár szabályait, Peter Paul Rubens mesterművével lepte meg a közönséget. A vászon 2020-ban 7 millió dollárért fordult meg a Sotheby’s aukcióján.

A galériák mellett az aukciósházak is színre lépnek a párizsi rendezvénysorozaton. A kínálatban Yves Klein, Signac, Eduard Manet, Jean Dubuffet művei szerepelnek többek között. A legnagyobb izgalmat két Modigliani portré jelenti, az 50 esztendeje nem látott alkotások becsértéke 8 millió euró körül van, de hasonló érdeklődés övezi René Magritte La magie noire című alkotását, amelyet 7 millió euróra taksálnak az eladók. Hogy mennyi a realitása az elvárásoknak, arra hétvégén kapjuk meg a választ.

Mérlegen a kortársak

Az artprice.com a kortárs műtárgypiac 2024 júliusától számolt éves teljesítményét elemző összeállítása szerint 6%-kal nőtt a szegmens forgalma, ám a tranzakciók száma 25%-kal csökkent.

Jean-Michel Basquiat vezeti a kortárs alkotók rangsorát. Az 1988-ban elhunyt művész vásznai, összesen 108 eladott tétel, több mint 138 millió dollárt fialtak a június végén zárult egyéves periódusban.

Közel 45 milliót értek a japán Yoshimoto Nara művei, szám szerint 321 alkotása cserélt gazdát, míg a harmadik Richard Prince, még élő amerikai művész 44,5 milliós forgalommal dicsekedhet, Jeff Koons pedig 32,6 millióval járult hozzá az éves mérleghez.

Az ultrakortársak, az 1980 után születettek között Lucy Bull 5 műve valamivel több mint 5 millió dollárt hozott a konyhára, a nagyon fiatalon elhunyt kanadai Matthew Wong 4,2 milliós, míg a brit Jadé Fadojutimi 3,5 millió dollárt érő eladásokkal iratkozott fel az élbolyba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images