Megvan, miről szól Kína következő ötéves terve

A Kínai Kommunista Párt (KKP) vezetése a 2026 és 2030 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési terv előkészítése során többek közt a modern ipari rendszer kiépítését és a tudományos-technológiai önellátás felgyorsítását nevezte meg a következő évek legfontosabb céljai között - jelentette a kínai állami média csütörtökön.

A KKP Központi Bizottsága négynapos zárt ülése után csütörtökön elfogadta a következő ötéves fejlesztési terv alapjait, amelyet a jövő márciusban esedékes országos népi gyűlés hagyhat jóvá.

A testület közleménye szerint az ország a következő években "stratégiai lehetőségek és kockázatok együttes" időszakába lép, miközben elmondásuk szerint nőni fognak a bizonytalan és kiszámíthatatlan tényezők. A közleményben azt is hangsúlyozták, hogy az ország "ésszerű arányban" kívánja megőrizni a feldolgozóipar súlyát, és egy olyan modern ipari rendszert kíván kialakítani, amelynek gerincét a fejlett gyártás adja.

A tervezetben további célul tűzték ki a gazdasági és társadalmi fejlődés "átfogó zöld átalakításának" felgyorsítását, valamint a hazai kereslet és a fogyasztás bővítését is. A pártvezetés

megerősítette emellett elkötelezettségét a lakosság életszínvonalának javítása és a szociális biztonsági rendszer fejlesztése mellett.

A Központi Bizottság ülésén személyi döntéseket is hoztak, köztük azt, amellyel a központi katonai bizottság alelnökévé Csang Seng-mint nevezték ki, miután a testület múlt pénteken több magas rangú katonai vezetőt, köztük Ho Vej-tung korábbi alelnököt korrupció gyanúja miatt kizárt a pártból. Csang korábban tábornoki rangot viselt a Népi Felszabadító Hadsereg rakétahadtestében, valamint titkári tisztséget is betölt a központi katonai bizottság korrupciós ügyeinek kivizsgálásáért felelős fegyelmi bizottságában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images