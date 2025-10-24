Lépett Kanada Trump hirtelen döntését követően: engednek az elnök akaratának

Kanada kész újrakezdeni az Egyesült Államokkal megszakadt kereskedelmi tárgyalásokat – jelentette be Mark Carney miniszterelnök, miután Donald Trump leállította a folyamatot egy, az Ontario tartományi kormány által közzétett, vámellenes hirdetés miatt.

Carney pénteken közölte: Ottawa nyitott az egyeztetések folytatására. Donald Trump amerikai elnök tegnap a Truth Social-ön közzétett üzenetében leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával egy szerinte félrevezető reklámkampányra hivatkozva, amelyben Ronald Reagan volt amerikai elnök kritikusan fogalmaz a vámok kérdésében.

Miniszterelnökké választása óta Carney két alkalommal tárgyalt a Fehér Házban az acél-, alumínium- és autóipari importvámok csökkentéséről, amelyek az amerikai döntések nyomán Kanadát is sújtják. Elmondása szerint munkatársai amerikai partnereikkel részletes, konstruktív megbeszéléseket folytattak, ágazati kérdésekről is. A bejelentés előtt elindult első hivatalos ázsiai útjára, amelynek célja a kereskedelmi kapcsolatok diverzifikálása és az amerikai függés mérséklése.

Trump egy másik pénteki bejegyzésében azzal is megvádolta Kanadát, hogy megpróbálja befolyásolni az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságát, amely jövő hónapban tárgyalja az általa elrendelt, széles körű globális vámok jogszerűségét.

A Ronald Reagan Elnöki Alapítvány közölte, hogy a kanadai hirdetés "szelektív hang- és képanyagot" használ, és jogi lépéseket mérlegel.

A narráció Reagan vámokat bíráló mondataiból áll; az eredeti, ötperces heti rádióbeszédből öt teljes mondatot vágtak össze, nem az elhangzás sorrendjében. Közleményük szerint

hirdetés félreértelmezi az 1987-es elnöki rádióbeszédet, és Ontario kormánya nem kért és nem kapott engedélyt a felvétel felhasználására és szerkesztésére.

Kanada csütörtökön jelentősen csökkentette a General Motors és a Stellantis vámmentes importkvótáit, a két vállalat hazai termelésének visszafogására hivatkozva.

Carney elismerte, hogy az amerikai kereskedelempolitika alapvetően megváltozott.

Sok előrelépés történt, és készen állunk arra, hogy ott folytassuk, és arra építsünk, ahol abbahagytuk, amikor az amerikai fél készen áll a tárgyalásokra – a munkavállalók és a családok érdekében mindkét országban

– mondta.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images