Eddig nem jól tudtuk, mi volt a német gazdasági csoda alapja?

Miért tudott Németország, amely mind az I., mind a II. világháborúban vereséget szenvedett, 1945 után olyan erőteljesen talpra állni, és ez 1919 után miért nem sikerült. Két új könyv szerint Nyugat-Németország II. világháború utáni felemelkedésének, a német gazdasági csodának (Wirtschaftswunder) a hagyományos magyarázata téves.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A II. világháború utáni Németország hét évtizeden át mintademokráciának és -gazdaságnak számított a világ számára. Az 1945 utáni első kancellártól, Konrad Adenauertől kezdve Willy Brandton, Helmut Schmidten, Helmut Kohlon át Angela Merkel 16 éves kancellárságáig Németország II. világháború utáni politikai és gazdasági stabilitása sziklaszilárdnak tűnt, olyannyira, hogy a Szövetségi Köztársaság a berlini fal leomlását követő egy éven belül képes volt befogadni Kelet-Németország lepusztult kommunista gazdaságát.

Kétségtelen, hogy a II. világháborút követő évtizedekben voltak zökkenők, a Vörös Hadsereg Frakció/Baader-Meinhof Csoport 1970-es évekbeli terrorizmusától kezdve az ugyanezen évtizedben bekövetkezett olajársokkot követő inflációig és stagflációig. Németország gazdasága azonban többnyire stabilan és inkluzív módon növekedett a világelső feldolgozóipari exportjának köszönhetően.

Most azonban Németország tényleg nagy bajban van.

Az ország exportvezérelt gazdasági modellje képtelen megbirkózni a Kínával szembeni versenyképesség-csökkenéssel,

a bevándorlással szembeni ellenérzések pedig a II. világháború utáni évek legmagasabb szintjét érték el, miután Merkel 2015-ben úgy döntött, hogy megnyitja az ország határait a több mint egymillió migráns előtt.

Németországban, akárcsak a Nyugat nagy részén, a szélsőjobboldali populista hullám erősödik, az Alternatíva Németországért (AfD) pedig megkérdőjelezi azokat az alapvető nézeteket és politikai viselkedési normákat, amelyek a Szövetségi Köztársaság 1949-es megalapítása óta vezérlik Németországot.

A csodatevők

Ahhoz, hogy megértsük, hogyan jutottunk idáig, segít, ha visszatekintünk a kezdetekhez. A Wirtschaftswunder – Nyugat-Németország II. világháború utáni csodaszámba menő gazdasági felemelkedésének – hagyományos magyarázata a Ludwig Erhard által kidolgozott valutareformban és a George Marshall által inspirált európai gazdaságélénkítési programban (ERP) gyökerezik, mindkettőt 1948-ban vezették be. A Marshall-tervet, ahogy az ERP-t informálisan nevezték, 1948. április 3-án írta alá Harry Truman amerikai elnök. A kifizetések azonnal megkezdődtek, az első segélyszállítmányok július elején érkeztek Németországba.

A Marshall-terv támogatásaiért cserébe a német hatóságoknak egyensúlyba kellett hozniuk a költségvetést, meg kellett fékezniük az inflációt, meg kellett szüntetniük a jegyrendszert, a bér- és árszabályozást, ösztönözniük kellett a magánvállalkozásokat és liberalizálniuk kellett a kereskedelmet. Valójában arra kérték őket, hogy hajtsák végre azt, amit fél évszázaddal később „washingtoni konszenzusként” vált ismertté.

Ennek egyik kulcseleme Erhard valutareformja volt, amelyet a Truman által aláírt ERP és az első segélyszállítmányok megérkezése közötti időszakban indítottak el. 1948. június 20-án a német márka (Deutsche Mark) felváltotta a birodalmi márkát (Reichsmark) törvényes fizetőeszközként az amerikai és brit erők által közösen igazgatott nyugati megszállási övezetben (Bizone). A feketepiaci inflációt gerjesztő és az ellenőrzött gazdaságban hiányt okozó pénzkínálati többletet úgy szüntették meg, hogy a birodalmi márkát nagyjából tíz az egyhez arányban német márkára váltották át.

Erhard, mint a megszálló hatóságok alatt dolgozó legmagasabb rangú német gazdasági tisztviselő, irányította a német márka bevezetését. Egy nappal később, saját hatáskörben eljárva, egyoldalúan eltörölte a legtöbb árszabályozási és jegyrendszerrel kapcsolatos intézkedést.

A pénzkínálati többlet felszámolása a költségvetési megszorításokkal és az árellenőrzés megszüntetésével együtt azt eredményezte, hogy a boltok korábban üres polcain csodával határos módon újra megjelentek az áruk. A gazdáknak most már valódi pénzük volt, amiből eszközöket és műtrágyát vásárolhattak, amelynek nagy részét az Egyesült Államok a Marshall-terv révén biztosította. A reális bevételekre vonatkozó kilátás arra ösztönözte a gazdákat, hogy piacra vigyék a terményeket, ami enyhítette az élelmiszerhiányt. Az árfolyam-stabilizáció lehetővé tette a cégek számára, hogy exportáljanak, miközben otthon is értékesíteni tudtak, ami arra késztette őket, hogy munkaerőt vegyenek fel, beruházzanak és növeljék a termelést.

A többi már történelem, legalábbis a Wirtschaftswunderről szóló diadalmas beszámolók szerint. Az ezt követő negyedszázadban Nyugat-Németország korábban nem tapasztalt, évi 6%-os növekedést ért el. 1973-ra a Német Szövetségi Köztársaság a világ harmadik legnagyobb gazdaságává vált.

Két új könyv (amelynek szerzői Carl-Ludwig Holtfrerich, a Berlini Szabadegyetem egykori közgazdászprofesszora, illetve Tobias Straumann, a Zürichi Egyetem közgazdászprofesszora) szembemegy ezzel a hagyományos értelmezéssel.

Holtfrerich szerint Erhard valójában nem játszott szerepet a valutareform megtervezésében, annak ellenére, hogy politikai karrierje hátralévő részében magának tulajdonította ezt az érdemet. (A szerző hasonlóan érvelhetett volna azzal is, hogy George Marshallnak kevés köze volt a Marshall-terv megtervezéséhez. Amikor megkérdezték, miért nem Truman-tervnek hívják ezt a programot, az elnök így válaszolt: „Bármi, ami az én nevemmel megy fel (a Capitolium dombra), remegni kezd, hasra fordul, majd elpusztul. Úgy döntöttem, hogy az egészet Marshall tábornokra bízom.”).

Straumann pedig azt állítja, hogy a német gazdasági fellendülés korántsem volt biztos az 1948-as reformokat követően. Nyugat-Németország gazdasági csodája nem lett volna tartós az 1953-as londoni adósságmegállapodás nélkül, amely kiküszöbölt minden lehetőséget arra, hogy Nyugat-Németországot a háborús ellenségei felé történő hatalmas jóvátételi kötelezettségekkel sújtsák, ahogyan ez az I. világháború után történt.

A londoni adósságmegállapodás a Hermann Josef Abs, a Deutsche Bank magas rangú tisztviselője által vezetett német delegáció és 20 hitelező ország közötti többéves tárgyalások eredményeként jött létre. (A hitelező államok között az USA, az Egyesült Királyság és Franciaország játszotta a legnagyobb szerepet.) Az adósságmegállapodás eredményét és azt, hogy miért különbözött annyira az I. világháborút követő adósság- és jóvátételi tárgyalásoktól, Straumann a „történelem tanulságai” elmélettel magyarázza. A tárgyaló felek mindkét oldalon egyértelműen összefüggést láttak az 1921-ben Németországra kirótt, gazdaságilag megsemmisítő és politikailag megalázó jóvátételi terhek, valamint a weimari köztársaság bukása, Adolf Hitler és a náci párt felemelkedése között. A II. világháború után érthető módon mindenáron el akarták kerülni, hogy hasonló folyamatok alakuljanak ki.

Az I. világháborús jóvátétel emlékei

A történelmi tanulságok levonására valóban sor került, de a teljes történet ennél összetettebb, ahogy azt Straumann végül maga is elismeri. A hidegháború hatása döntő fontosságú volt az 1950-es években, és a gazdasági újjáépítés imperatívuszát teremtette meg, amely az I. világháborút követően nem alakult ki a győztesek körében. Azzal, hogy a Szovjetunió Nyugat-Európát fenyegette, sürgető volt, hogy a nyugat-német gazdaságot, a tőkejavak legfontosabb európai forrását, teljes gőzzel működtessék. Ez azt jelentette, hogy Németországot nem szabadott túlterhelni a jóvátételi kötelezettségekkel, de azt is feltételezte, hogy normalizálják a Szövetségi Köztársaság pénzügyi kapcsolatait a világ többi részével annak érdekében, hogy a német cégek hitelt vehessenek fel külföldön és exportálhassanak anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, termékeiket lefoglalják.

A londoni adósságmegállapodás értelmében az új nyugat-német kormány kötelezettséget vállalt a Német Birodalom és a weimari köztársaság idején felvett külföldi hitelek és a II. világháború után nyugati kormányoktól felvett kölcsönök törlesztésére és visszafizetésére, de ez a náci korszak háborús adósságaira és a megszállási költségekre nem vonatkozott. Minden jóvátételi kötelezettséget arra a távoli napra halasztottak el, amikor a két Németország esetleg majd újraegyesülhet.

Egy másik fontos különbség az I. világháborút követő időszakhoz képest, amely nem független az előző tényezőtől, az az európai integráció volt. Az adósságtárgyalásokkal párhuzamosan a francia kormány Robert Schuman külügyminiszter vezetésével elindította a francia és a német nehézipar közös ellenőrzésének rendszerét, amely aztán az Európai Szén- és Acélközösség lett.

A szovjet fenyegetés rávilágított arra, hogy Nyugat-Európa nehéziparának, és különösen a német nehéziparnak a termelését teljes kapacitással vissza kell állítani.

Ehhez azonban biztosítani kellett, hogy Németország ipari erejét ne használhassák fel ismét Franciaország és más szomszédok fenyegetésére.

A Szén- és Acélközösség ezt a célt szolgálta. Nehéz elképzelni, hogy a Közösség sikeresen létrejöhetett volna az adósság kérdésében elért haladás nélkül. Mellékesen Straumann leírja, hogy a francia terv mennyire meglepte Ernest Bevin brit külügyminisztert és más brit tisztviselőket, akik arra erősen negatívan reagáltak. Ez előrevetítette a britek tartósan fennálló ambivalens viszonyát az Európai Közösséghez, majd az Európai Unióhoz.

Végül a londoni adósságmegállapodás lehetővé tette az új német kormány számára, hogy a holokauszt borzalmai ellenére megkezdje a kapcsolatok normalizálását Izraellel. Az adósságmegállapodás nélkül a Szövetségi Köztársaságnak nem lettek volna meg a forrásai és a politikai akarata ahhoz, hogy 3 milliárd márka értékű német terméket küldjön a zsidó államnak, vagy hogy kifizesse Izrael brit olajvállalatoktól érkező importját, amelyre a zsidó államnak olyan nagy szüksége volt.

A német márka igazi atyja

Míg Straumann könyve egy politikai elbeszélés, addig Holtfreriché egy életrajz, amely Edward Tenenbaumról, a valutareform valódi szerzőjéről szól. Holtfrerich írása Tenenbaum lengyel Galíciából származó zsidó szüleinek bevándorlásával, New York-i gyermekkorával, valamint a genfi International School-on és a Yale-en folytatott tanulmányaival kezdődik. Érdekes – ám a szerző által nem megemlített – párhuzamba lehet állítani Tenenbaum életét Harry Dexter White-tal, a Wirtschaftswundert támogató monetáris rendszer másik elemének, a Bretton Woods-i rendszernek megalkotójának életével, annak litvániai zsidó szüleinek kivándorlása, bostoni gyermekkora, valamint a Stanfordon és a Harvardon folytatott tanulmányai miatt.

Tenenbaum a II. világháború alatt hírszerzőként szolgált a tizenkettedik hadseregcsoportban, valamint az amerikai megszállási övezetet irányító katonai kormányzati hivatalban (OMGUS). Miután 1946-ban leszerelt, az OMGUS civil tanácsadójaként dolgozott tovább, és ebben a minőségében tervezte meg a valutareformot.

A hadsereg hírszerzésénél, majd az OMGUS-nál Tenenbaum szorosan együtt dolgozott egy rangidős gazdasági szakértővel, Charles Kindlebergerrel, aki később a nemzetközi gazdaságtan és gazdaságtörténet elismert professzora lett az MIT-nél. Kindleberger szereplése a könyvben nem mellékes mozzanat. Holtfrerich leírja, hogy 1975-76-ban – tehát fél évszázaddal ezelőtt –, amikor tudományos pihenőidejét (sabbatical) a massachusettsi Cambridge-ben töltötte, Kindlebergertől értesült Tenenbaumnak a valutareformban játszott szerepéről, és ezzel elültette könyvének magvait. Felfedi, hogy Kindleberger – feltehetően tapintatból – hogyan hallgatta el azt a tényt, hogy egy ideig ő volt a felelős az amerikai háborús stratégiai bombázások célpontjainak kiválasztásáért, amelynek következtében Holtfrerich apja 1944-ben életét vesztette.

Arra, hogy miért Erhard és miért nem Tenenbaum kapta – és kapja ma is – a közvélemény elismerését a valutareformért, Holtfrerich három magyarázatot ad.

Először is, Tenenbaum rendkívül szerény volt, olyan okokból, amelyekre még életrajzírója sem jött rá. Amikor szembesítették azzal, hogy Erhard elhappolja előle a dicsőséget, Tenenbaum állítólag közömbösen annyit mondott: „Kit érdekel, ki aratja le a babérokat?”.

Másodsorban, Erhard, Tenenbaummal ellentétben mestere volt az önreklámozásnak. Könnyen kísértésbe eshetünk (még ha kissé önigazoló módon is), hogy azt mondjuk: ez a különbség a közgazdászok és a politikusok között. Erhard emellett kaméleonszerű személyiség volt, aki sikeresen tudta a széljárásnak megfelelően alakítani a politikai álláspontját. A háború előtt és alatt a gazdaság erős állami irányításának híve volt. A Marshall-terv elindulásával a stabil pénz, a magánvállalkozások és a verseny szószólója lett.

Harmadsorban, a II. világháború utáni Nyugat-Németországnak égető szüksége volt a pozitív önképre, tekintettel a Harmadik Birodalom szörnyű tetteire és az ezek beismeréséből fakadó bűntudatra. Az országnak nagy szüksége volt vezetőkre, sőt hősökre. Egy német szakember által vezetett, saját tervezésű valutareform ötlete megfelelt a célnak.

A mai Németország a II. világháború utáni Wirtschaftswunder örökségét tükrözi: gazdag, demokratikus és erősen betagozódott Európába. De semmi sem garantált örökké. A II. világháború utáni évtizedek alatt elért eredmények megőrzéséhez Németországnak ismét gazdasági átalakításra és olyan politikai vezetőkre van szüksége, akik megfelelnek ennek a feladatnak.

Copyright: Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org

Barry Eichengreen

A University of California (Berkeley) közgazdász és politológus professzora. 1997 és 1998 között a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezető tanácsadója volt. Kutatásai többek között az árfolyam-politika, az európai és az ázsiai gazdasági integráció, az IMF politikájának kérdéseit ölelik fel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images