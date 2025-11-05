Fizetős parkolás jön a balatoni városban

A város önkormányzata a parkolási problémák megoldására fizetős rendszert vezet be.

Az elmúlt időszakban Balatonalmádiban a parkolási helyzet nemcsak a nyári szezonban, hanem az év többi részében is érezhetően romlott. A strandok környékén, a belvárosban és a közintézményeknél rendszeres a zsúfoltság, ami hátráltatja a helyben élőket, a vállalkozásokat és a turistákat.

A díjfizetés bevezetésének három fő célja van.

Elsőként a rendelkezésre álló parkolóhelyek méltányosabb megosztását szeretnék elérni. A turisztikai céllal érkezők gyakran hosszú időre foglalják el a helyeket, a fizetős rendszer viszont gyakoribb helycserét ösztönözhet, megkönnyítve a parkolást a helyieknek és az ügyintézőknek.

Másodsorban a közterületek állapotának megóvása és a rendezettség növelése a cél. A túlterhelt parkolók és a szabálytalan várakozás nemcsak esztétikai gondot okoz, hanem növeli a közlekedési terhelést és a légszennyezést is.

Harmadrészt a parkolási díjakból származó bevételeket teljes mértékben városi célokra tervezik fordítani: parkolók felújítására, utak karbantartására, zöldfelületek ápolására és közlekedésbiztonsági fejlesztésekre. A balatonalmádi lakosok a belvárosban, ügyintézés céljából ingyenes várakozási lehetőséget kapnak, hogy az intézkedés ne őket terhelje.

Bercsényi László polgármester hangsúlyozta, hogy a lépés közérdekű városrendezési intézkedés, amely Balatonalmádi élhetőségének és vendégszeretetének megőrzését szolgálja. Az önkormányzat a lakosság megértését és támogatását kéri a változtatáshoz.

