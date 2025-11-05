A város önkormányzata a parkolási problémák megoldására fizetős rendszert vezet be.
Az elmúlt időszakban Balatonalmádiban a parkolási helyzet nemcsak a nyári szezonban, hanem az év többi részében is érezhetően romlott. A strandok környékén, a belvárosban és a közintézményeknél rendszeres a zsúfoltság, ami hátráltatja a helyben élőket, a vállalkozásokat és a turistákat.
A díjfizetés bevezetésének három fő célja van.
- Elsőként a rendelkezésre álló parkolóhelyek méltányosabb megosztását szeretnék elérni. A turisztikai céllal érkezők gyakran hosszú időre foglalják el a helyeket, a fizetős rendszer viszont gyakoribb helycserét ösztönözhet, megkönnyítve a parkolást a helyieknek és az ügyintézőknek.
- Másodsorban a közterületek állapotának megóvása és a rendezettség növelése a cél. A túlterhelt parkolók és a szabálytalan várakozás nemcsak esztétikai gondot okoz, hanem növeli a közlekedési terhelést és a légszennyezést is.
- Harmadrészt a parkolási díjakból származó bevételeket teljes mértékben városi célokra tervezik fordítani: parkolók felújítására, utak karbantartására, zöldfelületek ápolására és közlekedésbiztonsági fejlesztésekre. A balatonalmádi lakosok a belvárosban, ügyintézés céljából ingyenes várakozási lehetőséget kapnak, hogy az intézkedés ne őket terhelje.
Bercsényi László polgármester hangsúlyozta, hogy a lépés közérdekű városrendezési intézkedés, amely Balatonalmádi élhetőségének és vendégszeretetének megőrzését szolgálja. Az önkormányzat a lakosság megértését és támogatását kéri a változtatáshoz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Fizetős parkolás jön a balatoni városban
A zsúfoltságot akarja javítani az önkormányzat.
Tanulj meg okosan befektetni – hamarosan indul a Sikeres befektető online tanfolyam
Élő online tanfolyam a Portfolio Investment Services szervezésében
Merész tervet dobott be a Pentagon: nem akármilyen módon szerelik fel a szupermodern lopakodó B-21-eseket
Jelentősen bővülnek a Raider lehetőségei.
Úgy néz ki, dugába dőlt Ukrajna teljes háborús stratégiája – Képtelenné vált az elképzelt védekezésre
Már csak egyetlen megoldás maradt.
Páros lábbal szállt bele Donald Trump vámjaiba a Legfelsőbb Bíróság
Kemény kérdéseket kapott a kormány jogi képviselője.
Tovább dagad a Shein körüli botrány, felfüggesztik a webáruházat
Pedig épp, hogy megnyílt a cég első fizikai üzlete.
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!