Óvatosan a görögországi ételekkel: riasztó adatot tett közzé a statisztikai hivatal
Portfolio
Görögországban 2024-ben nőtt a Salmonella és Campylobacter fertőzések száma az előző évhez képest a Hellén Statisztikai Hatóság (ELSTAT) frissen közzétett adatai szerint - tudósított a Food Safety News.

Az ELSTAT a Hellén Nemzeti Közegészségügyi Szervezet (EODY) információi alapján tette közzé a 2024-es fertőző betegségekre vonatkozó adatokat. A kötelező bejelentésen alapuló járványügyi felügyeleti rendszer szerint

a szalmonellózis esetszáma 936-ról 1052-re emelkedett az előző évhez képest.

A fertőzések főként a nyári hónapokban tetőztek, augusztusban regisztrálták a legtöbb, 210 esetet, míg februárban és márciusban egyaránt csak 28-at. A leggyakoribb szerotípus a Salmonella Enteritidis volt, ezt követte a Salmonella Typhimurium.

A Campylobacter fertőzések száma 908-ra nőtt, ami 37,8 százalékos emelkedést jelent 2023-hoz képest. A megbetegedések májustól októberig növekvő tendenciát mutattak, májusban 140, míg decemberben 51 beteget regisztráltak.

Hol volt a legtöbb fertőzés?

A legtöbb Salmonella fertőzést Attika, Közép-Makedónia és Peloponnészosz régiókban jegyezték fel, míg Dél-Égei-szigetek mindössze hét esetet jelentett. A Campylobacter fertőzések főként Attikából, Közép-Makedóniából és Krétáról származtak, míg Nyugat-Makedónia és Észak-Égei-szigetek csak egy-egy esetet regisztrált.

2024-ben 26 Listeria fertőzést jelentettek, ami csökkenést jelent a 2023-as 31 esethez képest. A Shiga-toxint termelő E. coli (STEC) fertőzések száma 28-ra emelkedett a 2023-as 22-ről.

Az EODY adatai szerint 2024-ben 68 élelmiszer eredetű járvány fordult elő, szemben a 2023-as 57-tel. Ezek közül 42-t Salmonella okozott, a többit egyéb baktériumok, vírusok és paraziták, néhány járvány esetében pedig ismeretlen maradt a kórokozó.

Egy víz által terjesztett Salmonella Bovismorbificans járvány 144 megbetegedést okozott, amelyből 20 volt megerősített eset. Egy Staphylococcus aureus járvány 38 embert érintett, közülük négy megerősített esettel, ahol feltehetően húskészítmény volt a fertőzés forrása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

