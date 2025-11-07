Trump-Orbán csúcs: itt a hivatalos program, megvan, mi lehet a megállapodásban

Orbán Viktor amerikai útja után az adózás is megváltozik? - Ezeken a területeken hozhat fordulatot a nagy deal
Jelentős terhet cipelnek lassan két éve az amerikai és magyar vállalatok, befektetők a két ország közötti kettős adózás elkerülését célzó egyezmény hiánya miatt. Orbán Viktor november 7-i amerikai látogatásának elsődleges célja egy több pillérre épülő együttműködési megállapodás megkötése a Trump-kormánnyal. Az előzetes jelzések, és a magyar delegáció összetétele alapján szinte biztosra vehető, hogy a tárgyalások túl fognak mutatni az aktuális geopolitikai, háború lezárását célzó kérdéseken, és nem kizárt, hogy a nagy deal részeként fontos adózási ügyek is előkerülnek, mint a kettős adóztatás elkerülő egyezmény sorsa. Ennek apropóján azt mutatjuk be, hogy adóegyezmény hiányában mi történt a hazai gazdasági szereplőkkel, hogy rávilágítsunk arra, hogy egy újabb egyezmény miért lenne előnyös gazdaságilag, üzletileg. Azt a fontos kérdést sem kerüljük meg, hogy végső soron mikor lehet reális az egyezmény effektív megvalósulása.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval - közölte a tárcavezető pénteken Washingtonban.
Magyarországnak egyre több elektromos áramra van szükség, ezt az igényt hosszú távon megbízhatóan, stabilan, olcsón, a környezetet kímélő módon egyedül atomenergia révén lehet biztosítani - mondta Szijjártó, hozzátéve, hogy ehhez több nukleáris fűtőelemre van szükség.
A megállapodás kiterjed majd fűtőelem vásárlásra, illetve arra, hogy az elhasznált nukleáris fűtőelemeket biztonságos tárolására amerikai technológiát vásárol a kormány.
Így lehetővé válik, hogy a paksi atomerőműből ki se kelljen hozni az elhasznált fűtőelemeket és ott lehessen őket biztonságosan tárolni.
A harmadik fő területe a megállapodásnak a kis méretű moduláris reaktorok (SMR) vásárlása. Erről azóta kiderült, hogy akár 10 SMR-ről is szó lehet.
Tízmilliárdos üzletek és energetikai forradalom: ilyen egyezségekre számíthatunk az Orbán-Trump csúcstalálkozón
A kettős adóztatási egyezmény újrakötése, egy új amerikai befektetési csomag, az LNG-import bővítése, az orosz olajszankciók alóli esetleges mentesség, nukleáris és védelmi ipari együttműködések, valamint egy lehetséges budapesti Trump–Putyin csúcs előkészítése – többek ezekről a témákról lehet szó Orbán Viktor miniszterelnök és az amerikai washingtoni találkozóján. Ha ezekben érdemi előrelépés történik, az gyökeresen átformálhatja a magyar–amerikai kapcsolatok kereteit, és évtizedes távon is meghatározhatja a magyar gazdaság- és biztonságpolitika mozgásterét. A Fehér Házban péntek délután kezdődő egyeztetés így nemcsak diplomáciai gesztus, hanem valódi politikai-gazdasági alkudozás lehet.
Aszódi Attila: Nagy lehetőség áll Magyarország előtt Orbán Viktor és Donald Trump találkozóján - A mini atomerőművek a középpontban
Ahogy arról írtam 2024. októberi cikkemben a Portfolio hasábjain is, az Amerikai Egyesült Államokban radikális változás következett be az atomenergetikai projektek energiapolitikai és társadalmi megítélésében, amikor egy évvel ezelőtt a nagy technológiai cégek, a Google, a Microsoft és az Amazon Web Services jelentős invesztíciókat jelentett be kis moduláris reaktorokat fejlesztő cégekbe. Az első ránézésre meglepő fejlemények azóta tovább fejlődtek, és ma még inkább látható, hogy miért lényegesek ezek a fejlesztések. Írásomban azt foglalom össze, hogy az informatikai technológiai szektor és a mesterséges intelligencia alkalmazások miért hajtják fel az új atomerőművi kapacitások iránti igényeket, hogyan kapcsolódhat ez a magyar-amerikai együttműködésekhez, és mit profitálhat ebből a magyar gazdaság.
Holnap jön a Trump-Orbán csúcs, ahol Magyarország ajánlata döntheti el az olajszankciók sorsát
Magyarország hatalmas delegációval érkezik a holnapi amerikai-magyar csúcstalálkozóra, amelyen az egyik központi téma az energetikai együttműködés lesz. Hazánk számára a legfontosabb cél az, hogy felmentést kapjon a legújabb amerikai olajszkanciók alól. Trumpot ismerve ehhez alkukra lesz szükség, ami a magyar kormány számára sem jelenthet meglepetést. Ezért biztosak lehetünk benne, hogy Orbán se üres kézzel érkezik: minden jel arra mutat, hogy egy atom- vagy LNG-megállapodás is az asztalra kerülhet. A cikk megírása óta új részletek is napvilágra kerültek a washingtoni látogatásról, ezeket a végén összefoglaltuk.
Mit várhatunk Orbán Viktor és Donald Trump találkozójától?
Orbán Viktor november 6-án egy szokatlanul nagy, kormányzati döntéshozókkal, sajtóval és hazai kutatóintézetek képviselőivel megtöltött WizzAir géppel utazott ki az Egyesült Államokba. A magyar vezetés pénteken találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, miközben az őket kísérő delegáció szakmai kapcsolataikkal tárgyal együttműködésekről. A tét nem kicsi: a találkozó alapvetően arról szól, hogy az előző adminisztráció alatt mélypontra került viszonyt sikerül-e teljesen új alapra helyezni és újraindítani az amerikai-magyar kapcsolatokat.
Trump-Orbán csúcs: sorsdöntő órák jönnek Magyarország számára
Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban találkozik pénteken Donald Trump amerikai elnökkel. A magyar delegáció egy WizzAir géppel érkezett, kormányzati döntéshozókkal, sajtóval és hazai kutatóintézetek képviselőivel.
Különböző nyilatkozatai már sokat sejtetőek voltak a látogatás tartalmát illetően, és az sem mellékes, hogy kik kísérik el a magyar miniszterelnököt, többek között
- Szijjártó Péter külügyminiszter,
- Lantos Csaba energiaügyi miniszter,
- Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter,
- Lázár János építési és közlekedési miniszter
- és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter,
- valamint cégvezetők, mint Hernádi Zsolt Mol-vezér, Orbán Gábor Richter-vezérigazgató.
Stratégiai-gazdasági együttműködés kialakítása a Trump-kormányzattal
- jelezte a kormányfő, hogy mi a legfőbb cél.
Orbán Viktor egy interjúban elmondta, hogy „élet-halál kérdés” Magyarország számára a washingtoni találkozó Donald Trumppal, ahol egy kölcsönösen előnyös gazdasági- és energetikai megállapodásról egyeztetnek. Utóbbi kapcsán azt mondta a kormányfő, hogy
nem szankciós mentességet kér, hanem annak elismerését, hogy Magyarországnak biztos energiaellátásra van szüksége.
Szijjártó Péter külügyminiszter pedig arról beszélt egy korábbi interjúban, hogy pontosan milyen gazdasági kérdésekről is fognak tárgyalni. "Orbán Viktor látogatása során olyan nagy megállapodást fognak aláírni, amely új dimenzióba lépteti a magyar-amerikai gazdasági és energetikai együttműködést" - mondta a tárcavezető.
A külügyminiszter előzetesen elmondta, hogy pénteken véglegesítik a két ország gazdasági együttműködéséről szóló megállapodást, ennek értelmében pedig még az idén
7 új amerikai vállalati beruházást fognak bejelenteni.
Ezek összesen 100 milliárd forintos értéket képviselnek, sok száz új munkahelyet létrehozva Budapesten és vidéken egyaránt. Olyan iparágakban, mint az informatika, az elektronika, és az orvostechnika.
Ami az asztalon lesz az orosz-ukrán háborúról való egyeztetés (budapesti békecsúcs lehetőségei) mellett: energetikai ügyek (orosz olajra kivetett szankciók és hazánk kapcsolata, nukleáris energia területe), védelmi ipari és hadi ipari ügyek, beruházási fejezetek, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Budapest olyan gazdasági együttműködési javaslatot visz Washingtonba, amely mindkét fél számára előnyös lehet, de jelenleg a béke ügyét tartja elsődlegesnek.
A nukleáris együttműködésről szólva kijelentette, hogy az
az első lépés a Paksi Atomerőmű szankciós mentességének biztosítása.
Ebben a cikkünkben követjük a találkozó legfontosabb mozzanatait. Orbán Viktor és Donald Trump várhatóan 17:30-kor találkoznak, ezt követően tárgyalnak a felek.
