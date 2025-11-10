Meglepő adatok érkeztek Kínából: a defláció elleni küzdelem első jelei mutatkoznak, de túl korai az örömködés

A kínai statisztikai hivatal adatai szerint a termelői árindex (PPI) 2,1%-kal csökkent októberben az előző év azonos időszakához képest, ami jobb a Reuters közgazdászai által várt 2,2%-os csökkenésnél.

Szeptemberben még 2,3%-os volt a visszaesés. A termelői árak 2022 októbere óta folyamatosan negatív tartományban vannak.

Dong Lijuan, az NBS statisztikusa szerint a kulcsfontosságú iparágakban bevezetett kapacitásmenedzsment szűkítette az éves termelői árcsökkenést. A szénbányászat és -mosás területén az árcsökkenés 1,2 százalékponttal mérséklődött,

míg a fotovoltaikus berendezések, akkumulátorok és autógyártás esetében 1,4, 1,3, illetve 0,7 százalékponttal csökkent az áresés mértéke.

A fogyasztói árak (CPI) 0,2%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, ami véget vetett a kéthónapos csökkenésnek, és meghaladta az elemzők által várt stagnálást. Az előző hónaphoz képest a CPI 0,2%-kal nőtt októberben, a szeptemberi 0,1%-os emelkedés után.

A maginfláció, amely nem tartalmazza az élelmiszerek és üzemanyagok volatilis árait, éves szinten 1,2%-kal emelkedett októberben, gyorsulva a szeptemberi 1%-os növekedéshez képest, és 20 hónapos csúcsot ért el. Az élelmiszerárak 2,9%-kal csökkentek éves szinten, a szeptemberi 4,4%-os esés után.

Az októberi áralakulás azt jelzi, hogy a kormány túlzott verseny megfékezésére irányuló erőfeszítései segítettek stabilizálni az árakat, de a visszafogott belföldi kereslet és a geopolitikai feszültségek továbbra is beárnyékolják az üzleti kilátásokat.

"Túl korai lenne azt a következtetést levonni, hogy a defláció véget ért" - mondta Zhiwei Zhang, a Pinpoint Asset Management elnöke és vezető közgazdásza. "Még néhány hónapnyi adatra van szükségünk annak megítéléséhez, hogy a deflációs dinamika alapvetően megváltozott-e."

Kína gazdasági növekedése egyéves mélypontra lassult a harmadik negyedévben, és a fiatalok munkanélküliségi rátája továbbra is magas maradt a szeptemberi csökkenés ellenére. A döntéshozók idén tartózkodtak az agresszív gazdaságélénkítéstől, a központi bank öt hónapja változatlanul hagyta a kamatokat, részben az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi fegyverszünet után tapasztalható ellenálló export miatt.

Kína nemrégiben néhány fiskális és kvázi-fiskális politikai támogatási intézkedést jelentett be, de az elemzők továbbra is megosztottak abban a kérdésben, hogy a központi bank végrehajtja-e a további lazító intézkedéseket, például kamatcsökkentéseket az év végéig.

A múlt hónapban Kína állami tervezési hivatala közölte, hogy 500 milliárd jüan értékű új, szakpolitikai alapú pénzügyi eszközt teljes mértékben kihelyeztek, és Kína 200 milliárd jüan értékű speciális helyi önkormányzati kötvényt allokált egyes tartományok beruházásainak támogatására.

Kína gazdasága várhatóan teljesíti a kormány idei, körülbelül 5%-os növekedési célját, de a termelői defláció, valamint a gyenge gyáripari tevékenység és az októberre várt exportcsökkenés a növekedési lendület gyengülését jelzik. A Reuters októberi felmérése szerint Kína fogyasztói árinflációja idén stagnálni fog, jóval a kormány körülbelül 2%-os növekedési célja alatt.

