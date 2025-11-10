Meglepő adatok érkeztek Kínából: a defláció elleni küzdelem első jelei mutatkoznak, de túl korai az örömködés

A kínai statisztikai hivatal adatai szerint a termelői árindex (PPI) 2,1%-kal csökkent októberben az előző év azonos időszakához képest, ami jobb a Reuters közgazdászai által várt 2,2%-os csökkenésnél.
Szeptemberben még 2,3%-os volt a visszaesés. A termelői árak 2022 októbere óta folyamatosan negatív tartományban vannak.
Dong Lijuan, az NBS statisztikusa szerint a kulcsfontosságú iparágakban bevezetett kapacitásmenedzsment szűkítette az éves termelői árcsökkenést. A szénbányászat és -mosás területén az árcsökkenés 1,2 százalékponttal mérséklődött,
míg a fotovoltaikus berendezések, akkumulátorok és autógyártás esetében 1,4, 1,3, illetve 0,7 százalékponttal csökkent az áresés mértéke.
A fogyasztói árak (CPI) 0,2%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, ami véget vetett a kéthónapos csökkenésnek, és meghaladta az elemzők által várt stagnálást. Az előző hónaphoz képest a CPI 0,2%-kal nőtt októberben, a szeptemberi 0,1%-os emelkedés után.
A maginfláció, amely nem tartalmazza az élelmiszerek és üzemanyagok volatilis árait, éves szinten 1,2%-kal emelkedett októberben, gyorsulva a szeptemberi 1%-os növekedéshez képest, és 20 hónapos csúcsot ért el. Az élelmiszerárak 2,9%-kal csökkentek éves szinten, a szeptemberi 4,4%-os esés után.
Az októberi áralakulás azt jelzi, hogy a kormány túlzott verseny megfékezésére irányuló erőfeszítései segítettek stabilizálni az árakat, de a visszafogott belföldi kereslet és a geopolitikai feszültségek továbbra is beárnyékolják az üzleti kilátásokat.
"Túl korai lenne azt a következtetést levonni, hogy a defláció véget ért" - mondta Zhiwei Zhang, a Pinpoint Asset Management elnöke és vezető közgazdásza. "Még néhány hónapnyi adatra van szükségünk annak megítéléséhez, hogy a deflációs dinamika alapvetően megváltozott-e."
Kína gazdasági növekedése egyéves mélypontra lassult a harmadik negyedévben, és a fiatalok munkanélküliségi rátája továbbra is magas maradt a szeptemberi csökkenés ellenére. A döntéshozók idén tartózkodtak az agresszív gazdaságélénkítéstől, a központi bank öt hónapja változatlanul hagyta a kamatokat, részben az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi fegyverszünet után tapasztalható ellenálló export miatt.
Kína nemrégiben néhány fiskális és kvázi-fiskális politikai támogatási intézkedést jelentett be, de az elemzők továbbra is megosztottak abban a kérdésben, hogy a központi bank végrehajtja-e a további lazító intézkedéseket, például kamatcsökkentéseket az év végéig.
A múlt hónapban Kína állami tervezési hivatala közölte, hogy 500 milliárd jüan értékű új, szakpolitikai alapú pénzügyi eszközt teljes mértékben kihelyeztek, és Kína 200 milliárd jüan értékű speciális helyi önkormányzati kötvényt allokált egyes tartományok beruházásainak támogatására.
Kína gazdasága várhatóan teljesíti a kormány idei, körülbelül 5%-os növekedési célját, de a termelői defláció, valamint a gyenge gyáripari tevékenység és az októberre várt exportcsökkenés a növekedési lendület gyengülését jelzik. A Reuters októberi felmérése szerint Kína fogyasztói árinflációja idén stagnálni fog, jóval a kormány körülbelül 2%-os növekedési célja alatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mészáros Lőrinc: kötelességünk befizetni a különadókat
Nagyinterjút adott az ország leggazdagabb embere.
Atomerőmű felett észleltek ismeretlen drónokat Belgiumban
Segítséget kértek a szomszédos országoktól.
Kimondták, egyre inkább készülni kell Putyin halálára – hamarosan utódot kell találni az orosz elnök helyére
A Nyugat súlyos hibát követne el, ha az öröklési rendet, a hatalmi harcokat nem veszi elég komolyan.
Teljesen érthetetlen, mi történt - Balesetben meghalt az orosz fegyvergyár vezetősége
Hiába készült videó a balesetről, nem nyújt túl sok támpontot.
Felrobbant a Széchenyi Kártya-hitelek iránti kereslet a 3%-os kamat hatására
5000 vállalkozás igényelte az első hónapban a hét termék valamelyikét.
Palkovics, Solymár, Kurtisz, Dávid-Barrett - Jön a Portfolio AI & Digital Transformation 2025!
Találkozzunk november 25-én!
Hát itt meg mi folyik? Több tucat Leopard 2A6-ot kaphatott volna Ukrajna, Kijevnek egy sem kellett belőle
Így is évtizedek óta nem látott üzlet születhet.
Így változik a benzin ára Orbán Viktor washingtoni útja után
Mutatjuk a friss számokat.
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.