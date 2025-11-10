  • Megjelenítés
Olajpiaci válsághelyzetre készül a magyar kormány - Most kiderültek a részletek
Gazdaság

Olajpiaci válsághelyzetre készül a magyar kormány - Most kiderültek a részletek

Portfolio
Október végén érkezett a jogszabálytervezet, amely alapján üzemanyagellátás-biztonsági fókusszal válságkezelő mechanizmust vezet be a kormány: a jogszabálytervezet szerint kijelölt készenléti töltőállomások hálózata látná el válsághelyzetben az ország működéséhez nélkülözhetetlen szervezeteket. Most pedig a társadalmi egyeztetésből kiderült, hogy milyen üzemanyag töltőállomások jelölhetők ki készenléti töltőállomásnak.

Előzmény: ahogy arról október végén beszámoltunk, új válságkezelő mechanizmust vezet be a kormány az üzemanyag-ellátás biztonságára: a jogszabálytervezet szerint

kijelölt „készenléti töltőállomások” hálózata látná el válsághelyzetben az ország működéséhez nélkülözhetetlen szervezeteket

- például a mentőket, a honvédséget vagy a közműcégeket. A rendszer csak komoly importkiesés esetén lépne életbe, egész pontosan: ha a behozott kőolaj és kőolajtermék mennyisége legalább 7 százalékkal csökken, és a hazai fogyasztás csak a stratégiai tartalék felhasználásával fedezhető.

Mi történt most? Most megérkezett a készenléti üzemanyag töltőállomások működéséről szóló kormányrendelet tervezete a társadalmi egyeztetésre. A véleményeket a tarsadalmiegyeztetes@em.gov.hu e-mail címre várja az Energiaügyi Minisztérium 2025. november 18-ig.

Még több Gazdaság

Az AI-tól a munkavállalói jóllétig: a HR legforróbb trendjei egy helyen a szakma vezető képviselőitől

„A nagy kérdéseket a villamos energiában kell megválaszolni” - Szabó Gergely a Met jövőképéről

20 nap után máris kiengedték a börtönből Nicolas Sarkozy-t

Mi a lényeg? A vonatkozó dokumentum szerint a készenléti üzemanyag töltőállomások működéséről szóló rendelet az alábbi fontos részleteket és feltételeket tartalmazza:

  • Készenléti töltőállomásnak az az üzemanyag töltőállomás jelölhető ki, amely
    • a) 24 órás nyitvatartási idővel rendelkezik,
    • b) legalább 30 m3-es összesített gázolaj és 30 m3-es összesített benzin tároló kapacitással, legalább 4 benzin és gázolaj kiszolgálásra alkalmas kútfejjel, kútfejenként legalább 25 liter/perc teljesítménnyel bír,
    • c) olyan töltőállomás-hálózat tagja, amely a készenléti szervekkel szerződéses kapcsolatban áll.
  • A készenléti töltőállomások használatának elrendelése ideje alatt a készenléti töltőállomás kiszolgálását a vele szerződésben álló üzemanyag-forgalmazó nem tagadhatja meg.
  • A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) vármegyénként legalább egy, a fővárosban legalább négy töltőállomást javasol.
  • Az MSZKSZ megfelelő felszerelést és eszközt biztosít a készenléti töltőállomások számára a megszakítás mentes működéshez, valamint azokat a készenléti töltőállomásokon telepíti és üzembe helyezi.
  • A készenléti töltőállomás használatának elrendelésének időtartamán kívül a készenléti töltőállomás tartályai legalább 6000 liter benzinnel és 6000 liter gázolajjal töltöttek.

Ez a rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba.

Kapcsolódó cikkünk

Olajpiaci válsághelyzetre készül a magyar kormány egy most kikerült jogszabálytervezet alapján

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Szárnyra kapott a forint
Létezik-e a „pénzügyi pajzs", amit Magyarország kapott az Egyesült Államoktól?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility