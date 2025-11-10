Olajpiaci válsághelyzetre készül a magyar kormány - Most kiderültek a részletek

Október végén érkezett a jogszabálytervezet, amely alapján üzemanyagellátás-biztonsági fókusszal válságkezelő mechanizmust vezet be a kormány: a jogszabálytervezet szerint kijelölt készenléti töltőállomások hálózata látná el válsághelyzetben az ország működéséhez nélkülözhetetlen szervezeteket. Most pedig a társadalmi egyeztetésből kiderült, hogy milyen üzemanyag töltőállomások jelölhetők ki készenléti töltőállomásnak.

Előzmény: ahogy arról október végén beszámoltunk, új válságkezelő mechanizmust vezet be a kormány az üzemanyag-ellátás biztonságára: a jogszabálytervezet szerint

kijelölt „készenléti töltőállomások” hálózata látná el válsághelyzetben az ország működéséhez nélkülözhetetlen szervezeteket

- például a mentőket, a honvédséget vagy a közműcégeket. A rendszer csak komoly importkiesés esetén lépne életbe, egész pontosan: ha a behozott kőolaj és kőolajtermék mennyisége legalább 7 százalékkal csökken, és a hazai fogyasztás csak a stratégiai tartalék felhasználásával fedezhető.

Mi történt most? Most megérkezett a készenléti üzemanyag töltőállomások működéséről szóló kormányrendelet tervezete a társadalmi egyeztetésre. A véleményeket a tarsadalmiegyeztetes@em.gov.hu e-mail címre várja az Energiaügyi Minisztérium 2025. november 18-ig.

Mi a lényeg? A vonatkozó dokumentum szerint a készenléti üzemanyag töltőállomások működéséről szóló rendelet az alábbi fontos részleteket és feltételeket tartalmazza:

Készenléti töltőállomásnak az az üzemanyag töltőállomás jelölhető ki, amely a) 24 órás nyitvatartási idővel rendelkezik, b) legalább 30 m3-es összesített gázolaj és 30 m3-es összesített benzin tároló kapacitással, legalább 4 benzin és gázolaj kiszolgálásra alkalmas kútfejjel, kútfejenként legalább 25 liter/perc teljesítménnyel bír, c) olyan töltőállomás-hálózat tagja, amely a készenléti szervekkel szerződéses kapcsolatban áll.

A készenléti töltőállomások használatának elrendelése ideje alatt a készenléti töltőállomás kiszolgálását a vele szerződésben álló üzemanyag-forgalmazó nem tagadhatja meg.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) vármegyénként legalább egy, a fővárosban legalább négy töltőállomást javasol.

Az MSZKSZ megfelelő felszerelést és eszközt biztosít a készenléti töltőállomások számára a megszakítás mentes működéshez, valamint azokat a készenléti töltőállomásokon telepíti és üzembe helyezi.

A készenléti töltőállomás használatának elrendelésének időtartamán kívül a készenléti töltőállomás tartályai legalább 6000 liter benzinnel és 6000 liter gázolajjal töltöttek.

Ez a rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images