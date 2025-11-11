Élőben tudósítjuk Orbán Viktor interjúját

Amint az Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett összeállításból kiderült, több fontos témában is kérdezték a miniszterelnököt, beleértve a hétvégi washingtoni utat, az ott elért megállapodásokat, a kegyelmi ügyet, a jövő évi választásokat, Magyar Pétert, az MNB-botrányt, valamint Budapest helyzetét.

Elsőként az amerikai út került szóba. A Wizz Air kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy nem volt az állami gépek között olyan, amivel meg lehetett volna oldani az utat, ezért esett választás a fapados légitársaságra.

A kormányfő állítása szerint az út előtt nem volt biztos az amerikai szankciók alóli mentesség, bár érezhető volt, hogy az amerikai elnök hajlandó lesz megállapodni.

Elnök úr, ha ezt megcsinálja, tönkreteszi Magyarországot

- idézte fel a kormányfő az érvelését a szankciók alóli mentességről szóló tárgyaláson.

A mentesség időkeretét tekintve Orbán Viktor konkrét számot nem mondott, erőteljes politikai áthallással úgy fogalmazott, hogy "ez a megállapodás addig lesz érvényben, amíg Magyaroroszágon ő a miniszterelnönk, az USA-ban pedig Donald Trump az elnök".

Úgy gondolta, hogy ezért nem kér semmit, és nem is kért

- mondta Orbán arra a kérdésre, hogy mibe kerül ez a megállapodás Magyarországnak.

Az amerikai külügyminisztérium tájékoztatása szerint legfeljebb 7000 milliárd forintért fog venni Magyarország erőművet, erőművi üzemanyagot, LNG-t, hadiipari eszközöket az USA-ból. Orbán Viktor szerint ebben nincs benne, hogy amerikai beruházások is érkeznek Magyarországra. A gázvásárlás kapcsán a kormányfő elmondta, hogy 5 év alatt fogunk venni évi 400 millió köbmétert.

További részletek hamarosan.

