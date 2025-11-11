  • Megjelenítés
Élőben tudósítjuk Orbán Viktor interjúját
Gazdaság

Élőben tudósítjuk Orbán Viktor interjúját

Portfolio
Orbán Viktor interjút adott az ATV Mérleg című műsorában, ahol a kormányfő több aktualitás kapcsán is megszólalt. Az előre rögzített anyag ma 17 órától kerül adásba.

Amint az Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett összeállításból kiderült, több fontos témában is kérdezték a miniszterelnököt, beleértve a hétvégi washingtoni utat, az ott elért megállapodásokat, a kegyelmi ügyet, a jövő évi választásokat, Magyar Pétert, az MNB-botrányt, valamint Budapest helyzetét.

Elsőként az amerikai út került szóba. A Wizz Air kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy nem volt az állami gépek között olyan, amivel meg lehetett volna oldani az utat, ezért esett választás a fapados légitársaságra.

A kormányfő állítása szerint az út előtt nem volt biztos az amerikai szankciók alóli mentesség, bár érezhető volt, hogy az amerikai elnök hajlandó lesz megállapodni.

Elnök úr, ha ezt megcsinálja, tönkreteszi Magyarországot

Még több Gazdaság

Az amerikai importőrök szerint a Trump-féle vámok visszafizetése simán menne

Scott Bessent: „Az árnövekedést megfékeztük, a reálbérek emelkedni fognak”

Úszó és mozgó napelemek - Szeged élre tört a zöld innovációban

- idézte fel a kormányfő az érvelését a szankciók alóli mentességről szóló tárgyaláson.

A mentesség időkeretét tekintve Orbán Viktor konkrét számot nem mondott, erőteljes politikai áthallással úgy fogalmazott, hogy "ez a megállapodás addig lesz érvényben, amíg Magyaroroszágon ő a miniszterelnönk, az USA-ban pedig Donald Trump az elnök".

Úgy gondolta, hogy ezért nem kér semmit, és nem is kért

- mondta Orbán arra a kérdésre, hogy mibe kerül ez a megállapodás Magyarországnak.

Az amerikai külügyminisztérium tájékoztatása szerint legfeljebb 7000 milliárd forintért fog venni Magyarország erőművet, erőművi üzemanyagot, LNG-t, hadiipari eszközöket az USA-ból. Orbán Viktor szerint ebben nincs benne, hogy amerikai beruházások is érkeznek Magyarországra. A gázvásárlás kapcsán a kormányfő elmondta, hogy 5 év alatt fogunk venni évi 400 millió köbmétert.

További részletek hamarosan.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy Márton: Magyarországnak is szüksége van egy big brotherre!

Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről

Élőben elemezzük Trump és Orbán találkozóját

Zsiday Viktor szerint nem mindenható Orbán Viktor pénzügyi védőpajzsa

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?
Nagy Márton megemelné a banki extraprofitadót 2026-ban, itt a friss javaslata!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility