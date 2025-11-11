Élőben tudósítjuk Orbán Viktor interjúját

Amint az Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett összeállításból kiderült, több fontos témában is kérdezték a miniszterelnököt, beleértve a hétvégi washingtoni utat, az ott elért megállapodásokat, a kegyelmi ügyet, a jövő évi választásokat, Magyar Pétert, az MNB-botrányt, valamint Budapest helyzetét.
Elsőként az amerikai út került szóba. A Wizz Air kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy nem volt az állami gépek között olyan, amivel meg lehetett volna oldani az utat, ezért esett választás a fapados légitársaságra.
A kormányfő állítása szerint az út előtt nem volt biztos az amerikai szankciók alóli mentesség, bár érezhető volt, hogy az amerikai elnök hajlandó lesz megállapodni.
Elnök úr, ha ezt megcsinálja, tönkreteszi Magyarországot
- idézte fel a kormányfő az érvelését a szankciók alóli mentességről szóló tárgyaláson.
A mentesség időkeretét tekintve Orbán Viktor konkrét számot nem mondott, erőteljes politikai áthallással úgy fogalmazott, hogy "ez a megállapodás addig lesz érvényben, amíg Magyaroroszágon ő a miniszterelnönk, az USA-ban pedig Donald Trump az elnök".
Úgy gondolta, hogy ezért nem kér semmit, és nem is kért
- mondta Orbán arra a kérdésre, hogy mibe kerül ez a megállapodás Magyarországnak.
Az amerikai külügyminisztérium tájékoztatása szerint legfeljebb 7000 milliárd forintért fog venni Magyarország erőművet, erőművi üzemanyagot, LNG-t, hadiipari eszközöket az USA-ból. Orbán Viktor szerint ebben nincs benne, hogy amerikai beruházások is érkeznek Magyarországra. A gázvásárlás kapcsán a kormányfő elmondta, hogy 5 év alatt fogunk venni évi 400 millió köbmétert.
További részletek hamarosan.
Címlapkép forrása: EU
Háborús övezetben tartják a következő EU-csúcsot, hogy megtörjék a magyar vétót
Komoly húzást jelentett be a dán EU-elnökség.
Új Mol Bubi-bérlet jön, éppen karácsony előtt fog mindenkinek lejárni
November 23-ától vásárolható meg 500 forintért.
Az állami elvonások csökkentését sürgetik az önkormányzatok
Találkoztak az önkormányzati vezetők.
Jön a Magyar Telekom negyedéves jelentése - Mutatjuk, mire számíthatunk
Holnap teszi közzé számait a távközlési óriás.
Megszólalt a Magyar Bankszövetség: értetlenül állnak Nagy Márton adóemelési javaslata előtt
Az adók és a szabályok gyakori változása közvetlen okként magyarázza a rossz gazdasági tendenciákat.
Megindult a fegyverkezés - Pusztító háborúra készül Amerika ősi riválisa, meg is van a célpont
Egyre több rakétát gyártanak.
Piaci elemző: nőtt a magyar leminősítés esélye
Az ING elemzése szerint.
Örömhír Ronaldo rajongóinak: mégsem vonul vissza a futballsztár
Egy-két évig még szurkolhatunk neki.
100 000 forint ingyen? Black Friday és személyi kölcsön: Íme a CIB bomba ajánlata
2025 novemberében bomba ajánlattal érkezett a CIB Bank: 100 000 forint jóváírást kaphatnak azok, akik november 30-ig Előrelépő Személyi Kölcsönt igényelnek, és megfelelnek a promóció felt
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.