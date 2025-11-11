Scott Bessent: „Az árnövekedést megfékeztük, a reálbérek emelkedni fognak”

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter elhárította az aggodalmakat a Donald Trump elnöksége alatti magas költségek miatt, mondván, hogy a kormány magas árszinteket örökölt, és politikája valós jövedelemnövekedést hoz az amerikai dolgozóknak.
„Egy megfizethetőségi válságot örököltünk” – mondta Bessent kedden az MSNBC-nek, hozzátéve, hogy Joe Biden elnöksége idején az infláció volt a legrosszabb az elmúlt 40-50 évben. „Lassítottuk az árnövekedést, és ez a lassulás folytatódni fog.”
Bessent egy héttel azután nyilatkozott, hogy a demokraták több fontos polgármesterválasztást is megnyertek az életszínvonal- és megélhetési költségek témájára építve – ideértve a lakhatás, az élelmiszer, a közüzemi díjak és az egészségügy árát. Trump maga korábban elutasította az ilyen aggodalmakat, kijelentve: „Nem akarok a megfizethetőségről hallani”, mert szerinte az árak „jóval alacsonyabbak”.
A pénzügyminiszter az MSNBC-nek azt mondta, hogy „a munkásosztály reálbérei emelkedni fognak, és ez megoldja a megfizethetőségi problémát”. Emellett Trump hazai iparvisszatelepítési kampányát is kiemelte, amely szerinte „jelentős foglalkoztatás-bővülést” hoz majd a következő hónapokban és években.
Bessent bírálta azokat a sajtójelentéseket is, amelyek szerinte alábecsülik a jelzálogkamatok csökkenését. „Az új lakásvásárlás legnagyobb költségeleme” – mondta – „óriási visszaesést mutatott Trump beiktatása óta.”
A közüzemi díjakról szólva a miniszter kijelentette, hogy „a lakossági fűtési költségeket nagyrészt az egyes államok politikái határozzák meg”. Példaként New Jersey-t hozta fel, ahol szerinte a magas energiaárak Phil Murphy leköszönő demokrata kormányzó döntéseinek következményei. A múlt héten a demokraták képviselője, Mikie Sherrill nyerte meg az állam kormányzóválasztását.
Bessent szerint New Yorkban a költségek csökkenthetők lennének, ha az állam engedélyezné a földgázvezetékek kiépítését. „Tehát ez részben választás kérdése” – tette hozzá az energiaárakról.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Háborús övezetben tartják a következő EU-csúcsot, hogy megtörjék a magyar vétót
Komoly húzást jelentett be a dán EU-elnökség.
Új Mol Bubi-bérlet jön, éppen karácsony előtt fog mindenkinek lejárni
November 23-ától vásárolható meg 500 forintért.
Az állami elvonások csökkentését sürgetik az önkormányzatok
Találkoztak az önkormányzati vezetők.
Jön a Magyar Telekom negyedéves jelentése - Mutatjuk, mire számíthatunk
Holnap teszi közzé számait a távközlési óriás.
Megszólalt a Magyar Bankszövetség: értetlenül állnak Nagy Márton adóemelési javaslata előtt
Az adók és a szabályok gyakori változása közvetlen okként magyarázza a rossz gazdasági tendenciákat.
Megindult a fegyverkezés - Pusztító háborúra készül Amerika ősi riválisa, meg is van a célpont
Egyre több rakétát gyártanak.
Piaci elemző: nőtt a magyar leminősítés esélye
Az ING elemzése szerint.
Örömhír Ronaldo rajongóinak: mégsem vonul vissza a futballsztár
Egy-két évig még szurkolhatunk neki.
100 000 forint ingyen? Black Friday és személyi kölcsön: Íme a CIB bomba ajánlata
2025 novemberében bomba ajánlattal érkezett a CIB Bank: 100 000 forint jóváírást kaphatnak azok, akik november 30-ig Előrelépő Személyi Kölcsönt igényelnek, és megfelelnek a promóció felt
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.