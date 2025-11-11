Scott Bessent: „Az árnövekedést megfékeztük, a reálbérek emelkedni fognak”

Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent szerint a Trump-kormány egy „megfizethetőségi válságot” örökölt Joe Biden elnökségéből, de a jelenlegi gazdaságpolitika valódi jövedelemnövekedést hoz majd a munkavállalóknak. A miniszter úgy véli, az infláció lassul, a jelzáloghitelek kamatai „óriásit estek”, és a gyártás hazatelepítése új munkahelyeket teremt az Egyesült Államokban.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter elhárította az aggodalmakat a Donald Trump elnöksége alatti magas költségek miatt, mondván, hogy a kormány magas árszinteket örökölt, és politikája valós jövedelemnövekedést hoz az amerikai dolgozóknak.

„Egy megfizethetőségi válságot örököltünk” – mondta Bessent kedden az MSNBC-nek, hozzátéve, hogy Joe Biden elnöksége idején az infláció volt a legrosszabb az elmúlt 40-50 évben. „Lassítottuk az árnövekedést, és ez a lassulás folytatódni fog.”

Bessent egy héttel azután nyilatkozott, hogy a demokraták több fontos polgármesterválasztást is megnyertek az életszínvonal- és megélhetési költségek témájára építve – ideértve a lakhatás, az élelmiszer, a közüzemi díjak és az egészségügy árát. Trump maga korábban elutasította az ilyen aggodalmakat, kijelentve: „Nem akarok a megfizethetőségről hallani”, mert szerinte az árak „jóval alacsonyabbak”.

A pénzügyminiszter az MSNBC-nek azt mondta, hogy „a munkásosztály reálbérei emelkedni fognak, és ez megoldja a megfizethetőségi problémát”. Emellett Trump hazai iparvisszatelepítési kampányát is kiemelte, amely szerinte „jelentős foglalkoztatás-bővülést” hoz majd a következő hónapokban és években.

Bessent bírálta azokat a sajtójelentéseket is, amelyek szerinte alábecsülik a jelzálogkamatok csökkenését. „Az új lakásvásárlás legnagyobb költségeleme” – mondta – „óriási visszaesést mutatott Trump beiktatása óta.”

A közüzemi díjakról szólva a miniszter kijelentette, hogy „a lakossági fűtési költségeket nagyrészt az egyes államok politikái határozzák meg”. Példaként New Jersey-t hozta fel, ahol szerinte a magas energiaárak Phil Murphy leköszönő demokrata kormányzó döntéseinek következményei. A múlt héten a demokraták képviselője, Mikie Sherrill nyerte meg az állam kormányzóválasztását.

Bessent szerint New Yorkban a költségek csökkenthetők lennének, ha az állam engedélyezné a földgázvezetékek kiépítését. „Tehát ez részben választás kérdése” – tette hozzá az energiaárakról.

