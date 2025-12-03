  • Megjelenítés
Megjött a fenyegetés Kijevből: robbanni és égni fog a Barátság vezeték
Újabb támadás érte a Druzhba kőolajvezetéket, az ukrán katonai hírszerzés folytatja az orosz olajinfrastruktúra elleni műveleteit - közölte a Kyiv Post.

Ahogy azt mi is megírtuk, december 1-jén

ismét robbanás történt az orosz Barátság kőolajvezetéken.

A támadás a Taganrog-Lipetsk szakaszon, Kazinszkije Viszelki közelében történt, ahol távirányítással felrobbantott, gyújtóanyaggal ellátott robbanószerkezet okozott tüzet.

A Kyiv Post forrása szerint Kijev folytatni tervezi az orosz olajinfrastruktúra elleni támadásokat.

Egyszerre két sokkoló hírt is kapott Ukrajna - Mi lesz így a békekötéssel?

Magára hagyta Ukrajnát Trump, Putyin megjelölte a béke alappilléreit - Háborús híreink szerdán

Az orosz olajhálózat, amely az agresszor államot és annak hadiipari komplexumát finanszírozza, továbbra is robbanni és égni fog, amíg az ellenség nem hagyja abba Ukrajna támadását

- nyilatkozta a forrás.

Címlapkép forrása: Portfolio

