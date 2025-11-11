Újabb vírus támad Magyarországon, általában végzetes kimenetelű a kutatók szerint

A mezei nyulat is megbetegítő új myxoma vírus jelenlétét igazolta laboratóriumi vizsgálatokkal Magyarországon a Soproni Egyetem Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézetének és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) virológiai osztályának együttműködése nyomán szerveződött kutatócsoport. A vírus okozta betegség a legtöbb esetben végzetes kimenetelű, és gyorsan terjedhet a hazai nyúlpopulációban - tájékoztatta a Soproni Egyetem kedden az MTI-t.

A myxomatózis a nyulakat támadja meg, és jellemzően szúnyogok és más vérszívó rovarok terjesztik. A betegség emberekre nem veszélyes, de a vadon élő és a házi nyulak között rendkívül magas az elhullással jár. Legszembetűnőbb tünetei a gócos elváltozások a fejen és a végtagokon, valamint a szem és az orr körül, a kötőhártya-gyulladás, továbbá az ivarszerv és a végbélnyílás ödémás kitüremkedése.

A vírus magyarországi megjelenése nyomán a Soproni Egyetem Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézetének kutatói a Nébih virológus szakembereivel azonnal megkezdték a járvány vizsgálatát.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a betegség terjedésének megfékezésében

kulcsszerepe van a fertőzött állatok szakszerű ártalmatlanításának.

A vadászokat arra kérik, hogy ha vélhetőleg beteg vagy a betegségben elhullott nyulat találnak, jelezzék a hatósági állatorvosnak, illetve a Soproni Egyetem kutatócsoportjának.

