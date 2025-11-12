A román jegybank sem enged a 6,5%-ból

Az eddigi 6,5%-on tartotta az alapkamatot szerdán a román jegybank, ahogy arra előzetesen számítottak a szakértők. Ezzel már tíz hónapja nem változott a kamatszint, ami az EU-ban a magyarral holtversenyben a legmagasabb.

A Bloomberg által megkérdezett elemzők egyöntetűen a román irányadó kamat tartására számítottak, vagyis nem okozott meglepetést a szerdai döntés. A román jegybank a tavaszi kötvénypiaci eladási hullám megfékezése miatt tartja érvényben a jelenlegi 6,5%-os kamatot, emellett az infláció is 10% közelébe emelkedett a kormányzati megszorítások eredményeként. A jegybank előrejelzése szerint csak 2027 elején tér majd vissza az áremelkedési ütem a 1,5-3,5%-os célsávba.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 12. Robog az infláció Romániában

A román kormány egyébként igyekszik csökkenteni a költségvetés hiányát, ami a legmagasabb az EU-ban, a befektetők értékelik ezeket az erőfeszítéseket. Szerdán ugyanis egy év után fordult elő, hogy a román tízéves hozam a magyar alá esett miután

itthon a kormány épp a 2025-ös és 2026-os hiánycél emelését jelentette be.

Szerda délután sajtótájékoztatót tart Mugur isarescu, a román jegybank elnöke, aki friss inflációs előrejelzést is ismertet majd.

Címlapkép forrása: Shutterstock