  • Megjelenítés
Asztalra csapott Nagy Márton minisztériuma: elég volt a nyugdíjkorhatár körüli álhírekből!
Gazdaság

Asztalra csapott Nagy Márton minisztériuma: elég volt a nyugdíjkorhatár körüli álhírekből!

Portfolio
A Nemzetgazdasági Minisztérium mai facebook-bejegyzésében felszólította a nyugdíjkorhatárról álhíreket terjesztő médiumokat, hogy igazítsák helyre a félrevezető cikkeiket. A nyugdíjrendszer körüli "fake news botrányról" itt írtunk részletesen.

Fake News! Az utóbbi napokban a nyugdíjkorhatár változtatásával kapcsolatban megjelent cikkek teljes mértékben félrevezetők és hamisak. Semmilyen a nyugdíjkorhatárral kapcsolatos változtatás nincs – minden olyan állítás, amely mást sugall, álhír, hangulatkeltő és félrevezeti az olvasókat

– írja friss posztjában a Nemzetgazdasági Minisztérium.

"Határozottan kérjük az összes sajtóorgánumot, amely hamis információkat terjesztett, hogy frissítsék a cikkeiket, és alaposan tájékozódjanak a nyugdíjrendszer szabályaival kapcsolatban. Kérdéseik esetén forduljanak bizalommal a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, hogy valós tájékoztatást kapjanak"

– nyomatékosítja az NGM.

Még több Gazdaság

Hatalmas bejelentést tett Szijjártó Péter!

Újabb szakaszok sávzárására kell készülni az M2-es autóúton

Tucatnyi atomerőmű építése kezdődhet hamarosan

A minisztérium posztja kiemeli:

  • A nyugdíjrendszer szabályait egyértelműen és pontosan rögzíti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, amely világosan kimondja, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár mind a férfiak, mind a nők esetében 65 év, ha az érintett 1957-ben vagy azt követően született.
  • A nők számára továbbra is fennáll a kedvezményes nyugdíj lehetősége 40 év jogosultsági idővel, életkortól függetlenül, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek.

"A cikkekben megfogalmazott állítások tehát teljesen alaptalanok és félrevezetők. A nyugdíj-kérdés nem játék, senki se terjesszen ál- és rémhíreket!" – hangsúlyozza a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A héten kialakult, nyugdíjkorhatár körüli "fake news botrányra" itt hívtuk fel olvasóink figyelmét.

Kapcsolódó cikkünk

Totális fake news terjed a magyar sajtóban a 65 éves nyugdíjkorhatár eltörléséről

Óriási pénzösszeg zúdul ma a nyugdíjasokra – de ez még nem a 14. havi nyugdíj

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Otthon Start: lakásonként 10 milliós bírságot jelentett be a kormány
Szép csendben egy hatalmas törvénycsomagot terjesztett be Lázár János
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility