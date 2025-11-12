Asztalra csapott Nagy Márton minisztériuma: elég volt a nyugdíjkorhatár körüli álhírekből!

Fake News! Az utóbbi napokban a nyugdíjkorhatár változtatásával kapcsolatban megjelent cikkek teljes mértékben félrevezetők és hamisak. Semmilyen a nyugdíjkorhatárral kapcsolatos változtatás nincs – minden olyan állítás, amely mást sugall, álhír, hangulatkeltő és félrevezeti az olvasókat

– írja friss posztjában a Nemzetgazdasági Minisztérium.

"Határozottan kérjük az összes sajtóorgánumot, amely hamis információkat terjesztett, hogy frissítsék a cikkeiket, és alaposan tájékozódjanak a nyugdíjrendszer szabályaival kapcsolatban. Kérdéseik esetén forduljanak bizalommal a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, hogy valós tájékoztatást kapjanak"

– nyomatékosítja az NGM.

A minisztérium posztja kiemeli:

A nyugdíjrendszer szabályait egyértelműen és pontosan rögzíti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, amely világosan kimondja, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár mind a férfiak, mind a nők esetében 65 év, ha az érintett 1957-ben vagy azt követően született.

A nők számára továbbra is fennáll a kedvezményes nyugdíj lehetősége 40 év jogosultsági idővel, életkortól függetlenül, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek.

"A cikkekben megfogalmazott állítások tehát teljesen alaptalanok és félrevezetők. A nyugdíj-kérdés nem játék, senki se terjesszen ál- és rémhíreket!" – hangsúlyozza a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A héten kialakult, nyugdíjkorhatár körüli "fake news botrányra" itt hívtuk fel olvasóink figyelmét.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt