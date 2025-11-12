Fontos nap közeleg - Mi lesz így az arannyal?

Bár az amerikai Kongresszus megoldott egy geopolitikai problémát az új finanszírozási törvény elfogadásával,

egyes elemzők szerint továbbra is elegendő bizonytalanság van a piacon, ami támogatja az arany menedékeszköz szerepét.

Carsten Fritsch, a Commerzbank nyersanyagelemzője szerint a kormány újranyitása nem ideális időpontban jön a gazdaság számára. Az elmúlt két hónapban az amerikai kormány nagyon kevés gazdasági adatot tett közzé, míg a magánszektor adatai kiábrándítóak voltak – gyengülő munkaerőpiacot és tartósan magas inflációs nyomást mutattak. Fritsch hozzátette, hogy az amerikai fogyasztói bizalom 3,5 éves mélypontra süllyedt. Az ADP bérszámfejtő vállalat legfrissebb foglalkoztatási adatai gyenge munkaerőpiaci lendületet mutattak, októberben mindössze 42 000 új munkahely jött létre. Ugyanakkor a Challenger, Gray & Christmas jelentése szerint az amerikai munkáltatók több mint 150 000 munkahelyet szüntettek meg abban a hónapban – ez a legnagyobb havi csökkenés több mint 20 éve.

Várhatóan az amerikai gazdaság jelentős lassulása válik majd nyilvánvalóvá, amint az adatok közzététele folytatódik. Ez pedig jelentősebb Fed kamatcsökkentésekhez vezethet

- mondta.

Fritsch szerint tehát a Commerzbank továbbra is arra számít, hogy a Federal Reserve a jelenleg vártnál agresszívebben kényszerül majd kamatot csökkenteni, ami további támogatást nyújtana az aranyáraknak 2026-ig.

Arra számítunk, hogy az arany eléri a 4200 dollárt unciánként a következő évben. Az ezüst pedig várhatóan 50 dollár körül fog kereskedni unciánként

- mondta.

A Commerzbank nincs egyedül optimista kilátásaival, tekintettel a folyamatos geopolitikai bizonytalanságra és a gyenge gazdasági aktivitásra. Az UBS elemzői szintén arra számítanak, hogy az aranyárak elérik a 4200 dollárt 2026-ban. Megjegyezték, hogy bár a kormány újranyitott, a Kongresszus csak januárig biztosított finanszírozást.

Részleges leállás továbbra is lehetséges január 30. után,

ha a Kongresszus nem fogad el újabb átmeneti határozatot vagy nem halad előre más szövetségi minisztériumok finanszírozásával" - mondták az elemzők. "Emellett a Legfelsőbb Bíróság döntésével kapcsolatos bizonytalanság a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatásköri Törvény (IEEPA) alapján kivetett vámok jogszerűségéről továbbra is támogatást nyújt az aranynak."

Az UBS tehát szintén optimista marad az arannyal kapcsolatban, mivel a globális adósság továbbra is fenntarthatatlan ütemben növekszik.

A világszerte növekvő államadósság fokozta a befektetők aggodalmait a költségvetési fenntarthatósággal, valamint az infláció vagy a valutaleértékelődés lehetőségével kapcsolatban.

Mivel az aranyat gyakran értékmegőrzőnek tekintik, amely védelmet nyújt ezekkel a kockázatokkal szemben, a nemesfém iránti kereslet továbbra is folyamatosan növekszik" - közölték az elemzők.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images