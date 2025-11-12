Hiánypótló útmutató: így tisztítsd a kulacsod, hogy elkerüld a súlyos betegségeket

A szakértők szerint a palackok tartalmuktól függetlenül idővel elszennyeződnek, ezért elengedhetetlen a rendszeres tisztítás. Ivás közben a szánkból, a szívószálat vagy a kupakot megérintve pedig a kezünkről is kórokozók kerülhetnek rájuk. Ha elmarad a tisztítás, az apró, nehezen hozzáférhető zugaikban penész, baktériumok és más mikrobák szaporodhatnak el.

Apróságnak tűnhet, de rendkívül fontos

– mondta Michele Knepper, a Pittsburghi Egyetem Orvosi Központjának (UPMC) szakápolója.

A nem megfelelően tisztított kulacs gyomorfájást és kaparó, viszkető torokérzést okozhat, sőt súlyosbíthatja az allergiát és az asztmát is.

Abban nincs teljes egyetértés, milyen gyakran és hogyan érdemes mosni, de egy dologban igen: valamilyen tisztítás jobb, mint a semmi.

Olyan nagy ügy ez? Nem. De az sem nehéz, hogy egyszerűen elmosd a kulacsod

– mondta Mike Ren, a Baylor Orvostudományi Főiskola családorvosa.

Anyagtól függetlenül – legyen fém, műanyag vagy üveg – minden újratölthető palack idővel koszolódik. A műanyag különösen hajlamos belső karcolódásra és horpadásokra, amelyekben a mikrobák könnyebben megtelepedhetnek.

A legegyszerűbb és leghatékonyabb rutin: meleg, mosogatószeres vízzel, szivaccsal vagy palackkefével belül és kívül átdörzsölni, majd leöblíteni, és a következő újratöltésig teljesen megszárítani.

Mélyebb tisztításhoz a szakértők javasolják a mosogatógépet (ha a palack alkalmas rá), vagy egy fogszabályzó-tisztító tabletta éjszakai feloldását a palackban. Szintén hatásos az ecetes vagy szódabikarbónás meleg vizes oldattal történő dörzsölés.

Sokan napi, szappanos vizes mosást és heti alapos tisztítást ajánlanak. Ha a napi tisztítás túlzásnak tűnik, legalább nagyjából kéthetente érdemes sort keríteni rá.

Ha a kulacsba más ital – például fehérjeturmix vagy sportital – kerül, a napi tisztítás különösen fontos. A cukros italok olyan lerakódást hagynak, amelyet a baktériumok kedvelnek.

Az sem egyértelmű, hogy maradhat-e víz a kulacsban éjszakára. Van, aki minden újratöltés előtt kiönti a maradékot, mások néhány óránként cserélik. Ren szerint valószínűleg nem gond, ha egy éjszakán át bennmarad, de a régi vizet legalább párnaponta érdemes kiönteni.

Az irányelvek csak irányelvek. Mindenki egy kicsit másként fogja csinálni

– fogalmazott.

Ha látható penész jelenik meg a palackon, vagy furcsa szagot áraszt a benne lévő folyadék, ne igyuk meg. Eldobható műanyag palackokat ne töltsünk újra: vegyi anyagok oldódhatnak ki belőlük, és még több olyan repedés és rés található bennük, ahol kórokozók megbújhatnak.

A tisztítási rutinok eltérhetnek, de a következetesség számít

– hangsúlyozta Ivy Sun, a Georgia Southern Egyetem vendéglátás-szakértője, aki a kulacsok szennyezettségét vizsgálta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images