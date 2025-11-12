  • Megjelenítés
Ilyen még nem volt Amerika történetében: a Legfelsőbb Bíróság dönt Trump merész akciójáról
Portfolio
Az amerikai Legfelsőbb Bíróság január 21-én tárgyalja Donald Trump kísérletét a Fed-kormányzó Lisa Cook elmozdítására, amely a jegybank függetlenségét is érinti.

A testület szerdán jelentette be az időpontot Trump példátlan lépésének ügyében. A bírák már októberben jelezték, hogy előbb meghallgatják az érveket, mielőtt döntenének az Igazságügyi Minisztérium kéréséről, amely egy bírói tiltás feloldását célozta. A tiltás ideiglenesen megakadályozta, hogy a republikánus elnök eltávolítsa a demokrata Joe Biden által kinevezett Cookot, aki így hivatalban maradt - emlékeztet a Reuters hírügynökség.

Amikor a Kongresszus 1913-ban megalkotta a Federal Reserve Actet, olyan védőkorlátokat épített be a politikai befolyással szemben, amelyek szerint a kormányzókat az elnök csak okkal távolíthatja el. A törvény azonban nem határozza meg e kitétel tartalmát és az eljárás rendjét, és ezt a szabályt bíróság még soha nem vizsgálta.

Jia Cobb, a washingtoni szövetségi kerületi bíróság bírája szeptember 9-én úgy ítélte meg, hogy Trump állításai - miszerint Cook a hivatal átvétele előtt jelzálogcsalást követett el, amit Cook tagad - várhatóan nem minősülnek elegendő indoknak a Federal Reserve Act alapján történő elmozdításhoz.

Cook, a Fed történetének első fekete női kormányzója, augusztusban perelte be Trumpot,

miután az elnök bejelentette, hogy meneszteni kívánja, ilyenre korábban nem volt példa. Cook szerint a vele szembeni állítások nem adnak jogalapot az elnöki elmozdításra, és csak ürügyként szolgálnak monetáris politikai álláspontja miatti kirúgására.

A Columbia Kerületi Fellebbviteli Bíróság szeptember 15-én 2-1 arányban elutasította a kormányzat kérelmét Cobb végzésének felfüggesztésére.

Az elmúlt hónapokban a Legfelsőbb Bíróság több döntése is lehetővé tette Trump számára, hogy eltávolítson olyan szövetségi hatósági tagokat, akiket a Kongresszus elvben az elnöki befolyástól függetlennek szánt.

A januári meghallgatást követően a bíróság dönt arról, hogy Cook hivatalban maradhat-e, vagy távoznia kell-e, miközben menesztése elleni jogi kifogása az alsóbb fokú bíróságokon folytatódik.

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images

