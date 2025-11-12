Ilyen még nem volt Amerika történetében: a Legfelsőbb Bíróság dönt Trump merész akciójáról

A testület szerdán jelentette be az időpontot Trump példátlan lépésének ügyében. A bírák már októberben jelezték, hogy előbb meghallgatják az érveket, mielőtt döntenének az Igazságügyi Minisztérium kéréséről, amely egy bírói tiltás feloldását célozta. A tiltás ideiglenesen megakadályozta, hogy a republikánus elnök eltávolítsa a demokrata Joe Biden által kinevezett Cookot, aki így hivatalban maradt - emlékeztet a Reuters hírügynökség.
Amikor a Kongresszus 1913-ban megalkotta a Federal Reserve Actet, olyan védőkorlátokat épített be a politikai befolyással szemben, amelyek szerint a kormányzókat az elnök csak okkal távolíthatja el. A törvény azonban nem határozza meg e kitétel tartalmát és az eljárás rendjét, és ezt a szabályt bíróság még soha nem vizsgálta.
Jia Cobb, a washingtoni szövetségi kerületi bíróság bírája szeptember 9-én úgy ítélte meg, hogy Trump állításai - miszerint Cook a hivatal átvétele előtt jelzálogcsalást követett el, amit Cook tagad - várhatóan nem minősülnek elegendő indoknak a Federal Reserve Act alapján történő elmozdításhoz.
Cook, a Fed történetének első fekete női kormányzója, augusztusban perelte be Trumpot,
miután az elnök bejelentette, hogy meneszteni kívánja, ilyenre korábban nem volt példa. Cook szerint a vele szembeni állítások nem adnak jogalapot az elnöki elmozdításra, és csak ürügyként szolgálnak monetáris politikai álláspontja miatti kirúgására.
A Columbia Kerületi Fellebbviteli Bíróság szeptember 15-én 2-1 arányban elutasította a kormányzat kérelmét Cobb végzésének felfüggesztésére.
Az elmúlt hónapokban a Legfelsőbb Bíróság több döntése is lehetővé tette Trump számára, hogy eltávolítson olyan szövetségi hatósági tagokat, akiket a Kongresszus elvben az elnöki befolyástól függetlennek szánt.
A januári meghallgatást követően a bíróság dönt arról, hogy Cook hivatalban maradhat-e, vagy távoznia kell-e, miközben menesztése elleni jogi kifogása az alsóbb fokú bíróságokon folytatódik.
Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images
Megérkezett a csodafegyver Ukrajnába, amely a rettegett FAB-ok egyetlen méltó ellenfele lehet
Hamarosan élesben is kipróbálják.
Történelmi kormányzati leállás után maradandó károk, kritikus adatok tűnhetnek el örökre Amerikában
Vakon repülhetnek a döntéshozók a tengerentúlon.
Aggasztó fordulat: visszatért a vírus oda, ahol már legyőzöttnek hitték
Riasztó felfedezést tettek.
Váratlanul vadonatúj kormánydöntéssel állt elő Orbán Viktor
Rövid videóban ismertette.
Öt éve először csökkent a negyedéves bevétel a Telekomnál - Mi áll a háttérben?
Az eredmények viszont masszívan emelkednek.
Kritikus szavazás jön az Egyesült Államokban - Trump már ünnepel
A demokraták dühösek.
Tombolnak a milbloggerek: a legsikeresebb taktikáját vette elő Oroszország, csúnya mészárlás lett a vége
Ezúttal már nagyon nem jött be.
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Akár több százezer forintot spórolhatsz az életbiztosításon, ha még idén megkötöd
Az életbiztosításoknál kulcsfontosságú az életkor: minél idősebben köti meg valaki, annál magasabb lesz a havi díj. Igen ám, de jellemzően nem a tényleges életkor számít, hanem a naptári
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.