Itt a nagy lehetőség a budapesti cégek számára is – 400 milliós forrásra pályázhatnak a Demján Tőkeprogramban

A Demján Sándor Tőkeprogram keretében most már akár 400 millió forint tőkeforrást is igényelhetnek a kkv-k, amely lehetőség különösen a budapesti vállalkozások számára lehet vonzó, miután a fővárosi cégek az elmúlt években sok esetben kimaradtak a támogatási programokból – hangzott el a Finanszírozás a gyakorlatban – Budapest Fórum elnevezésű rendezvényen, amely a Portfolio és a Demján Sándor Tőkeprogram országos roadshow-jának utolsó, 19. állomásaként Budapesten tartottak meg.

A kkv-k finanszírozásának kérdéseiről szóló országos roadshow budapesti zárórendezvényét megnyitó beszédében Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) alelnöke emlékeztetett arra, hogy az MKIK egy éve indította el az úgynevezett kamarai reneszánsz programját, amely arra irányul, hogy az MKIK újra felfedezze a vállalkozói értékeket, és azok kibontakozását segítse elő.

„A vállalkozói értékek újrafelfedezése arról szól, hogy meg tudjuk-e látni a vállalkozókban az ötletet, és ennek az ötletnek a növekedésre gyakorolt hatását, vagy elveszünk azokban az amúgy nagyon fontos tényezőkben, hogy az energia olcsó vagy drága, hogy a munkaerő sok vagy kevés, vagy hogy hozzáférünk-e az adott nyersanyaghoz vagy sem. Nem azt állítom, hogy az utóbbiak nem fontos tételek, csak azt mondom, hogy ne felejtsük el az ötletet” – mondta az MKIK alelnöke. Egyben hozzátette: a kamarának az a feladata, hogy az eszközrendszereivel, például a tőkeprogramja révén a jelenlegi gazdasági helyzetben megtalálja, helyzetbe hozza azokat a vállalkozókat is, akiknek ötletük van, akik értéket tudnak teremteni.

Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) alelnöke (Fotó: Stiller Ákos / Portfolio)

A Széchenyi Kártya Programot működtető KAVOSZ Zrt. által nyújtott finanszírozási lehetőségeket a társaság múlt héten kinevezett új vezérigazgatója, Végh Richárd ismertette. Kiemelte, hogy felmérések szerint a KAVOSZ-t, annak szolgáltatásait a hazai vállalkozások 88%-a ismeri. A több mint 20 éve működő társaságnak, illetve a Széchenyi Kártya Programnak több mint 100 ezer vállalkozás volt már az ügyfele, amelynek keretében több mint 10 ezer milliárd forintnyi hitel kibocsátása került sor.

Azzal kapcsolatban, hogy október elején a Széchenyi Kártya Program (SZKP) likviditási típusú hiteleinek kamata 3%-ra csökkent (miután a beruházási hitelek kamatát már márciusban erre a szintre vitték le), elmondta: a lépés jelentősen fokozta a hazai vállalkozások érdeklődését az SZKP termékei iránt, hiszen

egyetlen hónap alatt több mint 5000 igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett be.

Végh Richárd, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója (Fotó: Stiller Ákos / Portfolio)

400 millió forintra nőtt a támogatási összeg

A Demján Sándor Tőkeprogram (DSTP) kkv-k finanszírozásában betöltött szerepét Bánfi Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója ismertette. A kkv-k finanszírozási problémáiról szólva elmondta: előfordul, hogy a hitel nem elégséges finanszírozási eszköz a vállalkozások számára, ilyenkor a tőkefinanszírozás segítheti elő, hogy egy adott vállalkozás meg tudja valósítani a fejlesztéseit. A 100 milliárd forintos keretösszegű DSTP-t bemutatva kiemelte: a programra legalább 2 fő foglalkoztató, az elmúlt két évben legalább 300 millió forintos átlagos árbevétellel rendelkező vállalkozások pályázhatnak.

Eredetileg a kkv-k legfeljebb 200 millió forint összeget igényelhettek a programban, azonban ez az értékhatár nemrégiben 400 millió forintra emelkedett.

A DSTP által nyújtott konstrukcióban az MKIK Tőkealap-kezelő 1%-os tulajdonrészt szerez a támogatott vállalkozásban, míg a fennmaradó 99%-ot tulajdonosi hitel formájában biztosítja.

A vissza nem térítendő támogatásokat nem számítva, jelenleg ezt tartom a legjobb finanszírozási forrásnak

– emelte ki Bánfi Zoltán.

Azzal kapcsolatban, hogy a megemelt támogatási összeg révén ma már akár 400 millió forint tőkeforrást tud biztosítani az MKIK Tőkealap-kezelő, a társaság vezérigazgatója kiemelte:

Ez több mint egymillió euró. Jelenleg nincsen ilyen típusú forrás a budapesti vállalkozók számára, ezért mindenképpen unikum ez a program.

A vezérigazgató elmondta: nemcsak a maximális támogatási összeg emelkedett meg, hanem kibővült azon területek köre, amelyre felhasználható a DSTP által nyújtott tőke. A technológiai fejlesztés, a zöld beruházások, kapacitásbővítés stb. mellett így ma már az akvizíció, a forgóeszköz- finanszírozás, az üzleti ingatlanok vásárlása, illetve a generációváltást elősegítő projektek is bekerültek a támogatható célok közé.

Bánfi Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója (Fotó: Stiller Ákos / Portfolio)

A tavasszal indult tőkeprogram eddigi eredményeit ismertetve elmondta: az eddig jelentkező több mint 2000 vállalkozásból több mint 700 cég felelt meg a program kritériumainak, közülük a budapesti és Pest megyei vállalkozások aránya 57%-ot tesz ki, azonban ennek szintje korábban magasabb (61% körüli) volt. Bánfi Zoltán szerint a ráta csökkenésében, vagyis abban, hogy egyre több vidéki vállalkozás jelentkezik a programra, a DSTP-t népszerűsítő országos roadshow is szerepet játszhatott. „Bízom benne, hogy a következő hónapokban ez az arány lemegy 50% környékére” – tette hozzá.

Eddig összesen 137 pályázat esetében született meg a pozitív támogató döntés összesen 27 milliárd forint értékben. A már jóváhagyott pályázattal bíró 137 vállalkozás számára az MKIK Tőkealap-kezelő egy úgynevezett gyorsítósávot hozott létre, ami azt jelenti, hogy gyorsabb adminisztrációval biztosítják számukra azt a lehetőséget, hogy a maximális támogatási összeg 200-ról 400 millió forintra történő emelésével a plusz 200 milliós forráshoz is hozzájuthassanak, ha azt megfelelő felhasználási tervvel, céllal tudják alátámasztani.

Emellett arról is beszámolt Bánfi Zoltán, hogy a DSTP-re jelentkező, illetve a programban forrást már elnyert vállalkozások számára létrehoznak egy Kamarai Tőke Klubot. „Ezzel egyfajta közösséget szeretnénk teremteni, amely meg tudja szólítani azokat a forrásgazdákat, akik azon gondolkodnak, hogy a következő években milyen megoldásokkal, hogyan lehet a kkv-kat helyzetbe hozni” – hangsúlyozta a vezérigazgató.

Visszafogott hitelkereslet

A hazai vállalkozások hitelkeresletéről szóló panelbeszélgetésen Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzési és elemzési igazgatóságának vezetője kiemelte: a jelenlegi tőke- és likviditási helyzetben a magyar bankszektor meg tudná duplázni a magánszektor irányába kihelyezett kinnlevőségét, vagyis a hitelezés szempontjából nem lehet kínálati korlátokról beszélni. Megjegyezte: Magyarországon 500 ezer társas vállalkozás működik, és ebből csak 110 ezernek (vagyis a vállalkozások mintegy 20%-ának) van vagy volt hitele.

Az MNB igazgatója kihangsúlyozta: a támogatott hitelekre ugyan van kereslet, de a támogatott beruházási hitelek esetében már nem látható érdemi dinamika – a forgóeszköz-hitelek esetében tapasztalható nagyobb kihasználtság. Hozzátette:

a magyar kkv-hitelállomány 50%-a támogatott.

Ez közel 330 milliárd forintba kerül évente, vagyis az állam nagyon sok pénz költ a hitelezés támogatására, de ennek egyelőre a reálgazdasági hozadéka még nem látszik

– mondta Balatoni András.

Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese szerint a bankok akarnak hitelezni; likviditás, hitelezésre fordítható szabad tőke van bőven. A bankok keresik is a hitelezési lehetőségeket, azonban a keresleti oldal visszafogott.

A kamattámogatott hitelek esetében is ez jellemző, pedig egy 3%-os 10 éves fix kamatozású hitel mindenhol a világon olcsónak számít. Ha egy beruházás 3%-os kamatterhet nem tud kitermelni, akkor meggondolandó, hogy azt meg kell-e valósítani

– hangsúlyozta az MBH Bank vezérigazgató-helyettese.

Szabó Levente úgy látja, hogy nem a finanszírozás költsége veti vissza a hitelkeresletet, hanem inkább arról van szó, hogy a hazai vállalkozások a jelenlegi bizonytalanabb globális gazdasági környezetben kivárnak. "Ha ez a környezet megnyugszik, akkor a biztonságra való törekvés is enyhülni fog, és akkor a beruházási kedv is meg fog erősödni, ami majd meglátszik a beruházási hitelek dinamizmusán is" – tette hozzá.

Bánfi Zoltán szerint azonban a vállalkozói hitelkereslet alakulásában az is szerepet játszik, hogy az elmúlt években a vállalkozók hozzá lettek szoktatva a vissza nem térítendő ingyen pénzhez, a 0%-os hitelhez, és jó részük igazából nem akarja úgy megvalósítani az adott projektjét, hogy a felvett forrást vissza kelljen fizetnie, mert egyszerűen nem ez égett bele a gondolkodásába az elmúlt 15 évben.

Kiemelte a tőke és a hitel kombinációjának fontosságát, utalva arra, hogy a bankok elfogadják önerőként a DSTP-ből származó forrást. A tőkeprogram másik fontos előnyeként emelte ki, hogy a legtöbb esetben fedezet nélkül hozzá lehet jutni a finanszírozáshoz.

Balról jobbra: Szabó Levente (az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese), Bánfi Zoltán (az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója), Balatoni András (a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzési és elemzési igazgatóságának vezetője) Ács Zoltán (az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgató-helyettese, a panelbeszélgetés moderátora) (Fotó: Stiller Ákos / Portfolio)

DSTP, mint a tőzsdére lépés előszobája?

A fórum második, a tőkefinanszírozás gyakorlati kérdéseit vizsgáló panelbeszélgetésen Halápi Dóra, a Halápi és Ivicsics Ügyvédi Társulás partnere azt emelte ki, hogy a vállalkozókat edukálni kell, mert jellemzően nem szeretnek külső finanszírozást igénybe venni, és hogyha ezt meg is teszik, akkor elsősorban a hitelhez nyúlnak, és csak kevesen nyitottak a tőkefinanszírozásra.

A panelbeszélgetésen két, a DSTP-re regisztrált cég (Billingo, Kastélypark Klinika) tulajdonosa is részt vett. Kóka János, a Kastélypark Klinika tulajdonosa szerint a tőkepiac hagyományos intézményei a kkv-szektor nagyon nagy része számára lényegében hozzáférhetetlenek, mivel olyan feltételrendszereket támasztanak a kkv-k felé, amelyek mellett a cégek egyszerűen nem akarnak tökét bevonni. „A DSTP erre ad választ, és nem azért, mert nagyon kedvezőek a feltételei, hanem mert az nem egy hagyományos tőkepiaci finanszírozás, hanem lényegében egy mezannine finanszírozás (mind hitel-, mind tőkejellegű tulajdonságokkal rendelkezik – a szerk.), ami iszonyúan hiányzik Magyarországon” – hangsúlyozta Kóka János.

Sárospataki Albert, a Billingo alapítója, vezérigazgatója is azt emelte ki, hogy tapasztalatai szerint a kkv-k jellemzően nem nagyon szeretik a befektetői tőkét, mert olyan percepcióik vannak, hogy például a tulajdonos majd túlságosan bele fog szólni a vállalkozás életébe, vagy egyenesen elveszi majd a céget. A Billingo vezére szerint a DSTP keretében ésszerű feltételek mellett lehet tőkét bevonni.

Azok a félelmek is kezelhetők, hogy akkor most kapunk egy tőkéstársat, mivel ha visszafizetjük a tőkét, akkor kiszáll a tőkealap

– hangsúlyozta Sárospataki Albert. Bánfi Zoltán ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy

a DSTP keretében folyósított tőkét és tulajdonosi hitelt többletköltség nélkül bármikor visszafizethetik a vállalkozások a tőkealapnak.

Annak kapcsán pedig, hogy az MKIK Tőkealap-kezelő 1%-os tulajdonrészt szerez a támogatott vállalkozásokban, elmondta: az állam nem lesz tulajdonos, az MKIK Tőkealap-kezelő válik tulajdonossá a befektetési jegyeken keresztül .

Balról jobbra: Tóth Tibor (a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója) Sárospataki Albert (a Billingo alapítója, vezérigazgatója), Kóka János (a Kastélypark Klinika tulajdonosa), Halápi Dóra (a Halápi és Ivicsics Ügyvédi Társulás partnere), Bánfi Zoltán (az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója), Tóth Kata (a Portfolio Csoport konferencia projektvezetője, a panelbeszélgetés moderátora) (Fotó: Stiller Ákos / Portfolio)

A tőkebevonás másik formájáról, a tőzsdére lépésről Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója elmondta: a Magyarországon működő 500 ezer társas vállalkozásból 35 év alatt 155 jutott el arra a szintre, hogy tőzsdére kerüljön. Bánfi Zoltán ezzel kapcsolatban megjegyezte: fontos, hogy a vállalkozók hozzászokjanak a tőke használatához, logikájához, és utána tőzsdére menjenek, tovább növekedjenek.

Bízom benne, hogy mi leszünk az új tőzsdei előszoba, az új Xtend

– mondta az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatója.

Ami az esetleges tőzsdére lépést illeti, Kóka János a Doktor24 cégcsoport kapcsán, amelyhez a DSTP-hez csatlakozott Kastélypark Klinika is tartozik, elmondta: belátható időn belül szeretnének az első jelentős egészségügyi szolgáltató lenni a tőzsdén, készülnek is erre, "lépegetnek" azokon az edukációs lépcsőfokokon, amelyek odáig elvezetnek. "A tőzsdére lépés egy ugródeszka lehet a regionális terjeszkedéshez is” – tett hozzá Kóka János.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio

