Macron elnök szimbolikus vereséget szenvedett
Macron elnök szimbolikus vereséget szenvedett

Portfolio
A francia Nemzetgyűlés megszavazta Emmanuel Macron 2023-as nyugdíjreformjának felfüggesztését, a lépés a 2026-os társadalombiztosítási költségvetéshez kapcsolódó módosítás részeként került napirendre.

A képviselők szerdán a 2026-os társadalombiztosítási költségvetési törvényjavaslathoz benyújtott módosításról szavaztak, amely a 2023-ban elfogadott, vitatott nyugdíjreform felfüggesztését írja elő. A javaslatot a szocialisták, Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés, valamint a kormánypárti centristák egy része is támogatta - tudósított a Bloomberg.

A döntés szükséges ahhoz, hogy a felfüggesztésről a héten a szenátus is tárgyalhasson. Ha a Nemzetgyűlés elutasította volna a módosítást, a kormány később nehezen tudta volna ismét napirendre vetetni ezt az engedményt.

A Macron-féle nyugdíjtörvény – amely fokozatosan 62-ről 64 évre emelné a minimális nyugdíjkorhatárt – felfüggesztése

szimbolikus vereség az elnök gazdaságpolitikájának és annak az állításnak, hogy a franciáknak tovább kell dolgozniuk a növekedés és a közpénzügyek helyreállítása érdekében.

Közben Sébastien Lecornu miniszterelnök egy olyan parlamentre támaszkodik, amely költségvetési ügyekben egymás után buktatta meg két közvetlen elődjét.

A szocialisták hetek óta azzal fenyegetnek, hogy bizalmatlansági indítványt támogatnak Lecornu megbuktatására, ha a kormány nem teljesíti költségvetési követeléseiket. Válaszul a miniszterelnök több engedményt tett, például nyitottságot mutatott a vállalati adók emelésére. A nyugdíjreform befagyasztása azonban messze a legfontosabb lépés lehet pozíciója megőrzéséhez.

A folyamat irányítása egyre nehezebb a kormány számára, mivel Lecornu engedett az ellenzéknek, és nem kíván élni az alkotmány 49. cikkének 3. bekezdésével, amelyre korábbi kormányok gyakran támaszkodtak a parlamenti szavazás megkerülésére.

Az eljárás megváltoztatása lehetővé tette, hogy a képviselők érdemi módosításokat fűzzenek a kabinet eredeti költségvetési tervéhez: új adókat vetettek ki a vállalkozásokra és a tehetősekre, miközben visszavágták a kiadásokat fékező intézkedéseket.

Egy újabb kormánybukás nagy valószínűséggel előrehozott választásokat eredményezne, és kisiklatná azt a költségvetést, amelyre Franciaországnak sürgősen szüksége van az euróövezet legnagyobb hiányának kezeléséhez. A politikai bizonytalanság már megrázta a kötvénypiacokat, növelve a francia–német 10 éves hozamfelárat, amely kulcsfontosságú kockázati mutató.

Macron hatalmi pozíciója jelentősen meggyengült a tavalyi, balul elsült előrehozott választási húzása óta, amely kibékíthetetlen blokkokra törte a parlament alsóházát.

