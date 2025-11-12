Robog az infláció Romániában

Októberben 9,8 százalék volt az éves fogyasztói árindex Romániában, kismértékben elmaradva az Erste Bank várakozásaitól - számolt be róla elemzésben a pénzintézet.

Romániában az októberi fogyasztóiár-index 0,1 százalékponttal, 9,8 százalékra lassult az előző havi 9,9 százalékról. A friss adat hajszállal elmaradt az Erste 9,9 százalékos előrejelzésétől, ugyanakkor megfelelt a Bloombergnek nyilatkozó elemzők medián becslésének. Az eltérés főként a földgáz komponens vártnál kisebb drágulásából adódott. A maginfláció éves alapon változatlanul 8,1 százalék volt.

Havi alapon a fogyasztói árak 0,50 százalékkal nőttek októberben.

Az élelmiszerek 0,48 százalékkal drágultak, főként a hús és a tejtermékek áremelkedése miatt. A nem élelmiszer jellegű termékek ára 0,41 százalékkal emelkedett, döntően az energia komponens húzta. A szolgáltatások 0,74 százalékos, széles bázisú növekedést mutattak.

Az Erste Bank közgazdászai év utolsó hónapjaiban az áremelkedési ütem enyhe lassulására számítanak, a teljes inflációt 2025 végére 9,7 százalékra, 2026-ban pedig 3,7 százalékra várják. A rátában élesebb mérséklődés 2026 augusztusában jöhet, amikor a közelmúltbeli kínálati sokkok (hatóságilag meghatározott energiaárak emelkedése, adóemelés, rossz idei termés) kifutnak a bázisból.

A jövő év márciusának végén lejár a földgázár-plafon és néhány alapvető élelmiszer árréskorlátozása. Ezek jelentik a fő bizonytalansági tényezőket, és felfelé mutató kockázatot hordoznak az év végi prognózisra.

Az Erste alappályája szerint Romániában kamatcsökkentés 2026 első felében, az inflációs jelentéssel egybekötött ülésen jöhet.

A jegybank várhatóan megvárja a megmaradt árplafonok (földgáz, alapvető élelmiszerek árrése) kivezetésének hatásait, így az első lépés nagy valószínűséggel májusban történhet.

Ezt követően az elemzők összesen mintegy 125 bázispontnyi lazítással számolnak, melynek eredményeképp 2026 végére 5,25 százalékra mérséklődne az irányadó kamatszint. Mindez elsősorban az infláció alakulásától függ: a fiskális oldal akár korábbi vágást is lehetővé tehet; ha elég erős a bizalom abban, hogy az infláció visszatér a célsávba, az első csökkentés akár már februárban is jöhet.

A román jegybank által szorosan követett, kiigazított maginflációs mutató (a teljes infláció adminisztratív árak, erősen ingadozó árú tételek, dohány, alkohol és villamos energia nélküli értéke) októberben éves alapon változatlanul 8,1 százalék volt. Az alapvető élelmiszerek inflációja 8,1 százalékról 8,3 százalékra gyorsult, míg az alapvető szolgáltatásoké 9,9 százalékról 10,0 százalékra emelkedett. Az Erste közgazdászai a kiigazított maginflációs mutató 2025 végi értékét 8,0 százalékra várják.

Forrás: Erste Bank

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images