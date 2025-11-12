  • Megjelenítés
Válságra készül a kormány – Parlament előtt a vészhelyzeti terv
Portfolio
Október végén érkezett a jogszabálytervezet, amely alapján üzemanyagellátás-biztonsági fókusszal válságkezelő mechanizmust vezet be a kormány. Tegnapelőtt a társadalmi egyeztetésből kiderült, hogy milyen üzemanyag töltőállomások jelölhetők ki készenléti töltőállomásnak, most pedig megtörtént a törvényjavaslat benyújtása a parlament elé.

Előzmény: ahogy arról október végén beszámoltunk, új válságkezelő mechanizmust vezet be a kormány az üzemanyag-ellátás biztonságára: a jogszabálytervezet szerint

kijelölt „készenléti töltőállomások” hálózata látná el válsághelyzetben az ország működéséhez nélkülözhetetlen szervezeteket

- például a mentőket, a honvédséget vagy a közműcégeket. Hétfőn aztán megérkezett a készenléti üzemanyag töltőállomások működéséről szóló kormányrendelet tervezete a társadalmi egyeztetésre, amiből kiderült, hogy milyen üzemanyag töltőállomások jelölhetők ki készenléti töltőállomásnak.

Mi történt most? Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes benyújtotta a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének.

A korábbi törvény vonatkozó helyeire többek között a következő rendelkezések, módosítások és kiegészítések léphetnek:

  • kőolaj- és kőolajtermék-ellátási válsághelyzetnek minősül az a helyzet,

    amikor a behozatal belföldi fogyasztáshoz mért csökkenése eléri a 7%-ot,

    és a belföldi felhasználási igény csak a biztonsági kőolajkészlet terhére elégíthető ki, továbbá az, amikor az Európai Unió vagy a Nemzetközi Energia Ügynökség válsághelyzeti intézkedéseket rendel el.
  • az ellátás súlyos zavaraának minősül az Európai Unió vagy valamely tagállam kőolaj- vagy kőolajtermék ellátásának jelentős és hirtelen csökkenése, függetlenül attól, hogy eredményezett-e biztonsági kőolajkészlet felszabadítására irányuló nemzetközi döntést.
  • A kormány az MSZKSZ javaslatára készenléti töltőállomásokat jelöl ki, a készenléti töltőállomások listáját és az üzemanyag töltőállomások készenléti töltőállomássá minősítésének feltételeit a kormány rendeletben határozza meg.
  • Az elrendelés időtartamát a kormány legfeljebb a vonatkozó törvény alapján meghatározott időtartamban, a miniszter legfeljebb 14 napban állapíthatja meg.
  • Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a készenléti töltőállomáson üzemanyag vételezésre jogosultak körét, az üzemanyaggal történő ellátásuk sorrendjét, a vételezés elsőbbségi vagy kizárólagos voltát, elrendelés időtartamát és az érintett vármegyéket.

Ez a törvény 2026. január 1-jén lép hatályba.

Indoklás: a törvény módosításának célja, hogy a gyakorlati tapasztalatok alapján a kőolajkészletezéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a lehető legkisebb adminisztratív terhet okozza az energiapiac, ezen belül a kőolajpiac szereplőinek. A módosítás célja továbbá, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség bevételeiből fordíthasson a készenléti töltőállomások fenntartására is. Az is a módosítás célja, hogy ne fizessen tagi hozzájárulást a kőolaj szekció tagja a tüzelőolajat másodlagosan is felhasználni képes erőművekben a tüzelőolaj-rendszer időszakos karbantartása, a próbaüzem során történő felhasználás, illetve a kapcsolt hőenergia előállítása esetén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

