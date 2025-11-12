Váratlanul vadonatúj kormánydöntéssel állt elő Orbán Viktor

Az új akcióterv a miniszterelnök közlése szerint 3 elemből áll.
A miniszterelnök ismertette: nevelőszülők alapdíját megduplázzák, a nevelőszülőket minden nevelt gyermek után megilleti az alapdíj, nem csak az alacsonyabb kiegészítő díj.
A speciális szükségletű, fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők többlet díját a duplájára emeljük
- ismertette. Elmondása szerint minden magyar gyermek őrhely, vigyáznunk kell rájuk, hálával tartozunk a nevelőszülőknek, akik vállalják felnevelésük felelősségét.
A kormány döntése nem teljesen előzmények nélküli, ugyanis Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter október 30-án már jelezte: a nevelőszülők esetében megduplázzák az erre a célra biztosított forrásokat.
Miről is van szó, mekkorák ezek az összegek?
2025-ben a nevelőszülői díjazás alapdíja 87.240 forint havonta, a kiegészítő díj (gyermekenként 58.160 forint). A kormányfő mostani bejelentése alapján tehát a 87 ezer forintos alapdíj lesz 174 ezer forint, valamint a kiegészítő díj is is 174 ezer forint lesz havonta.
A többletdíj jelenleg 20.356 forint, ebből lesz tehát 40.700 forint.
Érdemes megemlíteni, hogy a jelenleg érvényes számítási mód így hangzik: a nevelőszülőt alapdíjként havonta legalább a kötelező legkisebb munkabér 30%-a illeti meg. Gyermekenként, fiatal felnőttenként havonta legalább a minimálbér 20%-át kapjuk meg kiegészítő díjként. Átlagostól eltérő (különleges,speciális,kettős) szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 7%-a illeti meg.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
