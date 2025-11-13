Áramkimaradás miatt nem jár az M1-es metró egy szakaszon

Szerda reggel fél kilenctől kezdve, áramellátási hiba miatt nem közlekedik az M1-es metró a Mexióki út és az Oktogon között, számolt be a BKK Info.

A BKK rövid közleménye szerint, a Kisföldalatti a Mexikói út és az Oktogon között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pedig pótló autóbuszt indítanak.

A BKK Info a 105-ös és a 210-es autóbusz igénybevételét is ajánlja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images