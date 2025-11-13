Beütöttek az olajszankciók Moszkvának, kilukadt a költségvetés, beszakadt az Urals ára

Oroszország költségvetése októberben ismét hiányba fordult, mintegy 400 milliárd rubel — körülbelül 4,2 milliárd euró — többletkiadással.
Ezzel az idei kumulált deficit 4200 milliárd rubelre, vagyis mintegy 44,6 milliárd euróra nőtt, ami a GDP 1,9 százalékának felel meg.
Az orosz pénzügyminisztérium adatai alapján az év első tíz hónapjából mindössze három hónapban — márciusban, augusztusban és szeptemberben — volt többlet – számolt be a Kommerszant orosz gazdasági portál.
A bevételi oldal meredek visszaesését elsősorban az olaj- és gázipar befizetéseinek gyengülése okozza. A szektor adóbevételei január és október között 21,4 százalékkal, 7500 milliárd rubelre (79,6 milliárd euróra) estek vissza, ami jelentős romlás az előző év azonos időszakához képest.
A Kommerszant elemzése szerint a csökkenés okai között a rubel erősödése és az orosz Urals olaj árának meredek esése szerepel.
Az orosz lap szerint az Urals ára a legmélyebbre zuhant az idei évben, miután az Egyesült Államok október végén szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajipari vállalatára, a Lukoilra és a Rosznyeftyire.
A Balti- és Fekete-tengeri kikötőkben az orosz olaj hordónként csaknem 20 dollárral olcsóbban cserél gazdát, mint a Brent. A különbség november 10-én 19,4 dollár volt, míg a hónap elején 13–14 dollár, a szankciók előtt pedig mindössze 11–12 dollár.
Az amerikai pénzügyminisztérium a szankciókat azzal indokolta, hogy Moszkva „nem mutat komoly hajlandóságot” a háború lezárását célzó békefolyamatra, ezért a lépések célja a Kreml bevételi lehetőségeinek és gazdasági mozgásterének szűkítése. A Kommerszantnak nyilatkozó elemzők ugyanakkor arra számítanak, hogy az Urals ára a piac stabilizálódásával visszatérhet a kora őszre jellemző szintekre.
A magyarországi gyakorlatban a Mol csoport legnagyobb részt orosz eredetű nyersolajat, elsősorban Urals fajtát importál a „Barátság” csővezetéken keresztül, ezért magyar szempontból több okból is fontos a vételár. Az üzemanyagárak alakulása mellett azért is, mert a költségvetés kihasználja az olajár különbségéből fakadó „extra profitot”: a kormány 2022 végén bevezette, hogy az Urals és a Brent olaj hordónkénti ár-különbözete (spread) után különadót vet ki – kezdetben 95 %-os kulccsal. Ez a konstrukció azt jelenti, hogy amikor az Urals olaj hordónként olcsóbb, mint a Brent, akkor a Mol által élvezett haszon nagy részét az állam adó formájában beszedheti.
Magyarország ellátási helyzete annyiban stabil, hogy a már említett amerikai szankciók alól egy évnyi mentességet kapott a kormány – mint azt hivatalosan közölte Marco Rubio külügyminiszter.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Négyéves csúcson a munkanélküliség Európa második legnagyobb gazdaságában
Pedig a gazdaság repülőrajtot vett.
Történelmi döntés: 140 milliárd eurónyi orosz vagyont ad Ukrajnának az EU egy zseniális trükkel
Átment a nagy brüsszeli terv.
Régiós versenytársunk hátát nézi Európa a növekedési rangsorban
Szárnyal a gazdaság.
Díjzápor az üzletben - Kiemelkedő elismerésekben részesültek a hazai nagyágyúk
Mutatjuk, hogy kik kapták!
Budapesten nyit éttermet Gordon Ramsay
Ez lesz az első Közép-Európában.
Üzent a német kancellár a Zelenszkij körüli botrány miatt: ezt kell tennie az ukrán elnöknek, ha nem akarja elveszíteni a támogatást
A német kormányban aggódnak, hogy a korrupciós ügy alááshatja az Ukrajna iránti szimpátiát.
Könnyített Otthon Start: minden, ami november 15-től változik a támogatott hitelben
Az Otthon Start program bejelentése óta számos ponton módosult, legutóbb az éjszaka megjelent kormányrendelet változtatott érdemben a támogatott lakáshitel feltételein. Ez alapján 2025. novemb
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
ÁNYK helyett ONYA - új korszak a NAV online nyomtatványának kitöltésében
A NAV által üzemeltetett online nyomtatványkitöltési felületekben a jelentős fejlesztés történt: az általános keretprogramon alapuló Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) hely
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.