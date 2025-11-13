Beütöttek az olajszankciók Moszkvának, kilukadt a költségvetés, beszakadt az Urals ára

Az orosz olajár az amerikai szankciók miatt rekordmélységbe zuhant, ami látványosan bizonyítja, hogy a pénzügyi nyomás működik. Az Urals beszakadó ára magával rántotta az orosz költségvetést is, amely októberben újra hiányba fordult, és az idei deficit már 4,2 billió rubelnél tart. Mindez különösen érzékeny fejlemény Magyarország számára is, ahol a MOL jelentős mennyiségű Urals-olajat importál, és a kormány a Brent–Urals árkülönbségre épített különadóval számottevő többletbevételt realizál.

Oroszország költségvetése októberben ismét hiányba fordult, mintegy 400 milliárd rubel — körülbelül 4,2 milliárd euró — többletkiadással.

Ezzel az idei kumulált deficit 4200 milliárd rubelre, vagyis mintegy 44,6 milliárd euróra nőtt, ami a GDP 1,9 százalékának felel meg.

Az orosz pénzügyminisztérium adatai alapján az év első tíz hónapjából mindössze három hónapban — márciusban, augusztusban és szeptemberben — volt többlet – számolt be a Kommerszant orosz gazdasági portál.

A bevételi oldal meredek visszaesését elsősorban az olaj- és gázipar befizetéseinek gyengülése okozza. A szektor adóbevételei január és október között 21,4 százalékkal, 7500 milliárd rubelre (79,6 milliárd euróra) estek vissza, ami jelentős romlás az előző év azonos időszakához képest.

A Kommerszant elemzése szerint a csökkenés okai között a rubel erősödése és az orosz Urals olaj árának meredek esése szerepel.

Az orosz lap szerint az Urals ára a legmélyebbre zuhant az idei évben, miután az Egyesült Államok október végén szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajipari vállalatára, a Lukoilra és a Rosznyeftyire.

A Balti- és Fekete-tengeri kikötőkben az orosz olaj hordónként csaknem 20 dollárral olcsóbban cserél gazdát, mint a Brent. A különbség november 10-én 19,4 dollár volt, míg a hónap elején 13–14 dollár, a szankciók előtt pedig mindössze 11–12 dollár.

Az amerikai pénzügyminisztérium a szankciókat azzal indokolta, hogy Moszkva „nem mutat komoly hajlandóságot” a háború lezárását célzó békefolyamatra, ezért a lépések célja a Kreml bevételi lehetőségeinek és gazdasági mozgásterének szűkítése. A Kommerszantnak nyilatkozó elemzők ugyanakkor arra számítanak, hogy az Urals ára a piac stabilizálódásával visszatérhet a kora őszre jellemző szintekre.

A magyarországi gyakorlatban a Mol csoport legnagyobb részt orosz eredetű nyersolajat, elsősorban Urals fajtát importál a „Barátság” csővezetéken keresztül, ezért magyar szempontból több okból is fontos a vételár. Az üzemanyagárak alakulása mellett azért is, mert a költségvetés kihasználja az olajár különbségéből fakadó „extra profitot”: a kormány 2022 végén bevezette, hogy az Urals és a Brent olaj hordónkénti ár-különbözete (spread) után különadót vet ki – kezdetben 95 %-os kulccsal. Ez a konstrukció azt jelenti, hogy amikor az Urals olaj hordónként olcsóbb, mint a Brent, akkor a Mol által élvezett haszon nagy részét az állam adó formájában beszedheti.

Magyarország ellátási helyzete annyiban stabil, hogy a már említett amerikai szankciók alól egy évnyi mentességet kapott a kormány – mint azt hivatalosan közölte Marco Rubio külügyminiszter.

Címlapkép forrása: Shutterstock